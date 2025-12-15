Dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi: Mặt bằng tuyến chính cơ bản được bàn giao

Tại Cà Mau, Dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi với chiều dài 81 km sau gần 4 tháng khởi công. Chính quyền địa phương cùng nhà thầu, đơn vị thi công phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng.

Đến nay, mặt bằng của tuyến chính cơ bản được bàn giao, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công tiến hành các hạng mục công trình đảm bảo theo tiến độ.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Dự án hạ tầng trọng điểm đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi đi qua các xã: Hồ Thị Kỷ, Khánh An, Khánh Bình, Lương Thế Trân, Hưng Mỹ, Cái Nước, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái, Đất Mới và xã Đất Mũi. Toàn dự án có gần 1.653 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, tổng diện tích thu hồi khoảng 741 ha.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh, cuối tháng 11/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua đối với các xã bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng về vận động nhân dân đồng thuận cao bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đến nay cơ bản bàn giao mặt bằng tuyến chính cho đơn vị thi công.

Ông Bùi Hùng Liệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Mỹ cho biết, xã có tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi đi qua với chiều dài 11,5 km, ảnh hưởng đến 317 hộ gia đình. Đến nay 100 % mặt bằng tuyến chính đi qua xã được người dân đồng thuận bàn giao cho đơn vị thi công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Mỹ Bùi Hùng Liệt phát biểu tại buổi bàn giao mặt bằng. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ông Bùi Hùng Liệt cũng cho hay, để thực hiện mục tiêu đến bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính cho đơn vị thi công, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị, xuống tận nhà những hộ dân bị ảnh hưởng để tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của công trình, các quy định của pháp luật về hỗ trợ bồi hoàn tái định cư để người dân nắm rõ. Chính quyền địa phương đã khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể có cách làm hay, hiệu quả đúng theo quy định pháp Luật.

Còn tại xã Đất Mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đất Mới Huỳnh Việt Triều cho biết, Dự án tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, đoạn trên địa bàn xã đi qua 8 ấp, với 212 hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng công trình, diện tích bị ảnh hưởng 162,3 ha.

Tính đến ngày 12/12/2025, xã đã hoàn thành bàn giao 100% tuyến chính cho đơn vị thi công, 100 % hộ dân bị ảnh hưởng đã nhận tiền hỗ trợ bồi hoàn. Có được kết quả trên nhờ sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân triển khai xây dựng công trình.

Còn theo Ủy ban Nhân dân xã Cái Nước, dự án đi qua địa bàn xã có tổng chiều dài khoảng 3,79 km, diện tích đất thu hồi khoảng 24,86 ha. Đến nay, 100% hộ bị ảnh hưởng dự án đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, có 62/81 hộ gia đình thống nhất nhận tiền theo phương án đã được phê duyệt.

Trung tá Nguyễn Đăng Tuấn, Trưởng phòng Điều hành dự án, Ban quản lý dự án 166 (Bộ Quốc phòng) cho biết, trong 10 xã có tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi đi qua, có 8 xã đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính cho đơn vị thi công, còn xã Khánh An bàn giao 70%, xã Lương Thế Trân bàn giao 98% mặt bằng tuyến chính cho đơn vị thi công.

Huy động trang thiết bị máy móc phục vụ thi công Dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Trung tá Nguyễn Đăng Tuấn cho hay, thời gian tới Ban quản lý dự án 166 tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị thi công vận động, tuyên truyền những hộ dân còn lại, sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công tiến hành thi công đảm bảo tiến độ.

Tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi có chiều dài 81 km, quy mô 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 100 km/h, chia làm 2 dự án gồm: Dự án Cà Mau-Cái Nước (42 km) và Dự án Cái Nước-Đất Mũi (39km). Đây là dự án có tầm chiến lược trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Nam (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn), Thượng tá Hoàng Duy Cường cho biết, ban tham gia thi công cao tốc Cà Mau- Cái Nước với chiều dài 42 km. Sau khi khởi công tổng công ty đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động nhân dân địa phương để bàn giao mặt bằng và để từng bước triển khai thi công. Đồng thời, tổng công ty tổ chức huy động lực lượng nhân công, trang thiết thiết bị về công trường.

Cũng theo Thượng tá Hoàng Duy Cường, trước mắt sẽ tập trung triển khai các hạng mục như là đường công vụ, các công trình phụ trợ, trạm trộn, bãi đúc dầm và tiến hành bơm cát vào một số vị trí để phục vụ cho thi công trước, trục khoan nhồi... bước đầu đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt ở thành phần dự án đoạn Cà Mau-Cái Nước./.

Phó Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ 4 dự án đường bộ cao tốc Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án đường bộ cao tốc: Tuyên Quang-Hà Giang, Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng.