Miễn phí chuyển 1 triệu viên gạch trong "Chiến dịch Quang Trung" bằng tàu hoả

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo, ngành đường sắt sẽ tổ chức vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch từ miền Bắc vào miền Trung, phục vụ công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ về việc phát động - thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Hiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống cũng như bảo đảm hoàn thành các mục tiêu chiến dịch trong thời gian ngắn nhất.

Đến nay, ngành đường sắt đã tổ chức vận chuyển 40 vạn viên gạch từ ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đến ga Hòa Đa (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk).

Số gạch còn lại trong tổng số 1 triệu viên sẽ tiếp tục được vận chuyển bằng các chuyến tàu kế tiếp, bảo đảm cung ứng đầy đủ vật tư cho các địa phương theo kế hoạch.

Các đơn vị trong ngành đường sắt phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đơn vị tiếp nhận tại địa phương nhằm bảo đảm vật tư được bàn giao đúng nơi, đúng thời điểm, phục vụ hiệu quả việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân vùng thiên tai.

Trước đó, ngay trong đợt bão lũ vừa qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Tính từ ngày 10/10/2025 đến nay, ngành đường sắt đã vận chuyển miễn phí hơn 31.000 kiện hàng cứu trợ, tương đương khoảng 500 tấn, gồm lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, quần áo, sách vở… do các tổ chức, đoàn thể và địa phương gửi tới người dân miền Trung.

Nhiều đoàn tàu đã phải chạy xuyên đêm trong điều kiện hạ tầng đường sắt bị ảnh hưởng bởi thiên tai, một số khu vực phải hạn chế tốc độ để bảo đảm an toàn./.

Lâm Đồng: Khởi công 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng nhà dân ở Hàm Thuận Bắc Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung," tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công xây dựng 6 căn nhà cho 6 hộ dân mới bị thiệt hại do mưa lũ trong tháng 12 trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc.