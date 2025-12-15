Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ Mailisa, vụ Hoàng Hường

Chiều 15/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin một số nội dung về tiến độ điều tra vụ án Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện Mailisa và các bị can.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), hiện cơ quan chức năng xác định bị can Phan Thị Mai và các bị can có liên quan tổng giá trị hàng hóa buôn lậu tạm tính khoảng 370 tỷ đồng.

Quá trình tố tụng, nhà chức trách đã thu hồi 3 tỷ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan các bị can.

"Bên cạnh đó, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả," lãnh đạo C03 cho biết.

Trước đó, liên quan vụ án, ngày 21/11, C03 đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện Mailisa) và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu."

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình, C03 phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty thuộc hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các đối tượng câu kết với những đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong - Trung Quốc) để được cấp CFS tại Hong Kong (Trung Quốc), nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong (Trung Quốc) nhằm thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Điều tra hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả vụ doanh nhân Hoàng Hường

Cũng tại họp báo Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Công ty Dược phẩm Hoàng Hường.

Theo đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang cho giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường. Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái của Hoàng Hường là rất nhiều.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Hoàng Hường, 2 em rể và 3 nhân viên.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Thị Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Xác minh thông tin liên quan dự án thiện nguyện Nuôi Em

Cũng tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ xác minh thông tin liên quan dự án thiện nguyện Nuôi Em tại 13 tỉnh, thành phố.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, sau khi có thông tin từ dư luận xã hội, báo chí, C02 đã báo cáo lãnh đạo bộ, chủ động chỉ đạo công an toàn quốc, trong đó có các địa phương có dự án Nuôi Em trên địa bàn 13 tỉnh rà soát toàn bộ nội dung.

C02 và công an các địa phương đang triển khai rất khẩn trương, quyết liệt.

“Chúng tôi đang xác minh có hay không có việc gian lận, vi phạm của hoạt động này,” Đại tá Lê Khắc Sơn cho biết./.