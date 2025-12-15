Việt Nam tích cực tham gia Ngày Quốc tế người di cư tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 14/12, tại Downtown East, D’Marquee, Bộ Nhân lực Singapore (MOM) phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ lao động nhập cư đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế người di cư năm 2025 (18/12), thu hút khoảng 10.000 người tham gia.

Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore (VNAS) đã góp mặt tại ngày hội với nhiều hoạt động thiết thực, được Ban Tổ chức đánh giá cao.

Hưởng ứng sự kiện, VNAS đã tích cực tham gia và đồng hành cùng Ban Tổ chức trong các hoạt động trao tặng hàng nghìn phần quà tới người lao động nhập cư, trong đó có hàng trăm lao động Việt Nam.

Ngoài việc đóng góp tiết mục biểu diễn văn hóa truyền thống Việt Nam trong hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng, gian trưng bày của cộng đồng cũng thu hút rất đông du khách. Đây là dịp để khách tham quan không chỉ tìm hiểu về cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, mà còn trực tiếp trải nghiệm những giá trị văn hóa gần gũi, sinh động và đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Sự tham gia của VNAS thể hiện tinh thần trách nhiệm, gắn kết và vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, qua đó góp phần ghi nhận và lan tỏa những đóng góp tích cực của người lao động nhập cư đối với xã hội và sự phát triển của Singapore.

Rất đông người lao động xếp hàng nhận quà tại gian hàng của cộng đồng người Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Bà Nguyễn Hồng Trang đại diện cho VNAS chia sẻ: “Tại sự kiện năm nay, Ban Liên lạc đã chuẩn bị 1.500 phần quà, gồm bàn chải, kem đánh răng, dầu gội thảo dược, khăn tắm, phở... để tặng cho cộng đồng. Mục đích là muốn đem tâm huyết của Ban Liên lạc để kết nối với cộng đồng lao động tại Singapore, đặc biệt là lao động Việt Nam.”

Đến ủng hộ tinh thần và hưởng ứng hoạt động của cộng đồng trong sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh vui vẻ cho biết Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore với hơn 33.000 người đóng góp rất quan trọng cho nền kinh tế của Singapore cũng như quan hệ song phương Việt Nam-Singapore. Những hoạt động như thế này thể hiện sự gắn kết giữa cộng đồng Việt Nam với cộng đồng các nước tại Singapore.

Quan tâm tới sự đa dạng trong cộng đồng, nhân dịp này, VNAS cũng gửi nhiều phần quà tới người lao động Việt Nam theo Công giáo. Buổi phát quà được thực hiện cùng ngày sau Thánh lễ tại nhà thờ Church of the Sacred Heart ở Singapore.

Ngày Quốc tế người di cư năm 2025 hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò và đóng góp của người lao động nhập cư, đồng thời thúc đẩy sự thấu hiểu và gắn kết giữa cộng đồng người di cư với người dân Singapore.

Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Tan See Leng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Phát biểu tại ngày hội, ông Tan See Leng, Bộ trưởng MOM bày tỏ sự biết ơn đối với sự đóng góp của những người lao động nhập cư. Ông cho biết chính phủ Singapore vẫn luôn kiên định trong việc chăm lo cho tất cả mọi người, trong đó có người lao động nhập cư, và đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực đảm bảo nhà ở, chăm sóc sức khỏe và giải trí cho lực lượng này, kể từ khi triển khai lộ trình nhiều năm từ năm 2021.

Đánh giá về sự đóng góp của VNAS đối với cộng đồng Singapore, ông Martin Koh, Phó trưởng bộ phận Bảo hiểm, Chăm sóc và Cam kết (ACE) thuộc MOM, đại diện Ban Tổ chức sự kiện, cho biết: “Rất cảm ơn sự hỗ trợ của VNAS. Đặc biệt từ năm 2023 đến nay, chúng ta đã phối hợp với nhau rất chặt chẽ tại các sự kiện lớn như Ngày hòa hợp chủng tộc và cả sự kiện này. Các bạn đã có những đóng góp rất quan trọng.”

Cùng với các đơn vị tổ chức, Bộ trưởng Tan See Leng đã tới thăm quan các gian hàng và chụp ảnh lưu niệm, thể hiện sự cảm kích trước những đóng góp của các cộng đồng, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, vào đời sống kinh tế văn hóa đa sắc tộc của nước sở tại./.



Lễ hội Trung Thu kết nối, gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Singapore Đây là sự kiện thường niên do Ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tổ chức, một trong những sự kiện văn hoá tiêu biểu nhằm kết nối, gìn giữ, lan tỏa văn hóa dân tộc, hướng về nguồn cội.