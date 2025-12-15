Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA) ngày 14/12 đã phối hợp cùng Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt-Úc (VACEO) tổ chức Chương trình tổng kết cuối năm 2025 tại Trung tâm Cộng đồng Yagoona ở thành phố Sydney nhằm tôn vinh tri thức, văn hóa và tinh thần cộng đồng người Việt tại Australia.

Chương trình có sự tham dự của hơn 300 khách mời, đại diện nhiều thế hệ trong cộng đồng người Việt tại Australia, từ các bậc cao niên đến các em thiếu nhi.

Sự kiện vinh dự được đón tiếp Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng cùng đại diện các tổ chức cộng đồng, giới trí thức, chuyên gia, văn nghệ sỹ và các gia đình người Việt đang sinh sống và làm việc tại Sydney.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao vai trò ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt tại Australia, đặc biệt là đội ngũ trí thức và chuyên gia, trong việc đóng góp cho xã hội sở tại cũng như việc góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia.

Ông nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Australia đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, các hoạt động kết nối học thuật, khoa học-công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Tổng Lãnh sự ghi nhận VASEA là đại diện tiêu biểu của cộng đồng trí thức người Việt tại Australia, đóng vai trò cầu nối tin cậy giữa các cơ quan, bộ ngành của Việt Nam với các đối tác tại Australia, đồng thời đánh giá cao sự tham gia tích cực và chuyên nghiệp của VASEA trong các chuyến thăm và làm việc cấp cao của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tại Australia, cũng như mối liên kết ngày càng chặt chẽ của tổ chức này với Chính phủ Australia, chính quyền bang New South Wales (NSW), các trường đại học hàng đầu và khu vực công nghiệp-đổi mới sáng tạo của quốc gia châu Đại Dương này.

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng, những đóng góp này không chỉ giúp thúc đẩy hợp tác song phương mà còn góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại Australia.

Về phần mình, Giáo sư Nghiêm Đức Long - Chủ tịch VASEA, nhận định 2025 là một năm ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong hoạt động của hội. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất không nằm ở thành tựu, mà là ở các thành viên của VASEA với tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và sự sẵn lòng hỗ trợ lẫn nhau.

Ông nhấn mạnh các giá trị này được thể hiện rõ nét qua dự án VietNEST nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ người Việt học tiếng Việt và gìn giữ bản sắc văn hóa, cũng như chiến dịch gây quỹ “Từ trái tim đến trái tim - Love to Love” để hỗ trợ các gia đình tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trong khi đó, Chủ tịch VACEO Sarah Aiken (Nguyễn Việt Hà) - chia sẻ rằng sự hợp tác giữa VACEO và VASEA đã tạo nên một mô hình kết nối hiệu quả giữa tri thức, văn hóa và cộng đồng, giúp các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc và giao lưu văn hóa trở thành cầu nối gắn kết các thế hệ người Việt tại Australia.

Chương trình năm nay có sự đồng hành tài trợ của hãng hàng không Vietjet. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã triển khai chương trình xổ số gây quỹ, với các giải thưởng nổi bật, như 2 vé máy bay khứ hồi giữa Sydney và Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều vật phẩm đặc biệt do các đối tác và mạnh thường quân đóng góp.

Hoạt động này đã gây quỹ được 3.000 AUD cho chương trình “Từ trái tim đến trái tim - Love to Love” của VASEA nhằm hỗ trợ các gia đình tại khu vực miền Trung Việt Nam khắc phục hậu quả đợt lũ lụt gần đây. Đây là chương trình gây quỹ thứ hai của VASEA trong năm 2025, tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự gắn bó sâu sắc của cộng đồng người Việt tại Australia đối với quê hương.

Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện là lễ vinh danh các cá nhân và tập thể tiêu biểu năm 2025. Giải thưởng Thành tựu Nghiên cứu Học thuật 2025 của VASEA được trao cho nghiên cứu sinh tiến sỹ Nguyễn Thị Thùy Dương (Đại học Công nghệ Sydney - UTS) nhằm ghi nhận thành tích học thuậtvà nghiên cứu xuất sắc; Giải thưởng Thành viên VASEA 2025 được trao cho Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh (Đại học New South Wales - UNSW) nhằm tôn vinh những đóng góp bền bỉ của ông cho lĩnh vực học thuật và cộng đồng chuyên gia người Việt.

Đặc biệt, trong năm 2025, ông cũng được Australia công nhận là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất quốc gia trong lĩnh vực Hóa học vô cơ, khẳng định vị thế của giới trí thức người Việt trong cộng đồng khoa học quốc tế; Giải Thành viên Xuất sắc VACEO 2025 được trao cho ông David Nguyen nhằm ghi nhận vai trò tích cực của ông trong các hoạt động văn hóa và gắn kết cộng đồng; Giải Tình nguyện viên Xuất sắc VACEO 2025 được trao cho An Nguyễn và Tuấn Nguyễn nhằm tôn vinh sự đóng góp nhiệt huyết của các tình nguyện viên trẻ.

Bên cạnh đó, đội trống V-Drum được vinh danh như một tập thể tiêu biểu của thế hệ trẻ người Việt tại Sydney, đang tích cực gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam tại Australia thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật cộng đồng.

Chương trình khép lại bằng một đêm văn nghệ đậm đà bản sắc, với các tiết mục hòa tấu, múa và ca khúc truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào văn hóa và sự gắn kết liên thế hệ trong cộng đồng người Việt tại Australia./.

Người Việt tại Australia chung tay sẻ chia với đồng bào lũ lụt trong nước Giáo sư Nghiêm Đức Long - Chủ tịch VASEA, đã thay mặt chiến dịch trao tượng trưng số tiền 1,25 tỷ đồng đến đồng bào trong nước đang phải khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025.