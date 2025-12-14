Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Geneva

Trong không khí trang trọng và xúc động, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva ngày 12/12 đã tổ chức Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Geneva và các vùng lân cận.

Đây là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ triển khai Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất - ở nước ngoài” do Bộ Ngoại giao chủ trì trong năm 2025 - năm diễn ra nhiều dấu mốc lớn của lịch sử dân tộc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh tầm vóc và ý nghĩa trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Đại sứ khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, sự hòa quyện giữa đạo đức, trí tuệ và lòng vị tha. Không chỉ gắn bó mật thiết với lịch sử dựng nước và giữ nước, tư tưởng Hồ Chí Minh còn trở thành di sản quý báu, có sức lan tỏa mạnh mẽ ra ngoài biên giới quốc gia. Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) năm 1987 tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là ‘Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam’ là sự ghi nhận toàn cầu đối với những giá trị nhân văn mà Người để lại."

Sau đó, trong phần phát biểu chuyên đề, Tiến sỹ Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về sức cảm hóa đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông, sức mạnh cảm hóa ấy không đến từ quyền lực hay mệnh lệnh, mà đến từ chính con người Bác - một con người giản dị, bao dung, hết lòng vì nước, vì dân, và sống trọn vẹn với lý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Theo Tiến sỹ Chu Đức Tính, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người hiếm có trong lịch sử hiện đại khi có thể cảm hóa được những tầng lớp khác biệt: từ người lao động ít học đến trí thức tinh hoa, từ người từng đối lập chính trị cho đến cả những sỹ quan nước ngoài từng đối đầu. Không chỉ thu phục bằng lý tưởng, Bác chinh phục trái tim người khác bằng lòng chân thành, nhân ái, bằng phong cách sống nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa công và tư, giữa đạo lý và hành động.

Bài trình bày của Tiến sỹ Chu Đức Tính nhận được sự quan tâm đặc biệt của bà con kiều bào, nhiều người bày tỏ sự xúc động và tự hào khi được ôn lại hình ảnh Bác qua những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc và đặc biệt là qua những tấm ảnh, tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm bên lề sự kiện.

Kiều bào chia sẻ cảm xúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cuộc tọa đàm. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Cuộc tọa đàm được tổ chức trang trọng, kết hợp giữa triển lãm tư liệu, sách, ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiếu phim tài liệu “Việt Nam - Hồ Chí Minh - Giữ trọn một con đường” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân thực hiện, và phần giao lưu ẩm thực truyền thống mang đậm hương vị quê hương.

Tại sự kiện, nhiều thế hệ kiều bào, từ trí thức, lưu học sinh, gia đình định cư lâu năm, đã có mặt từ sớm để cùng tưởng nhớ về Bác.

Trong không gian ấm cúng, các đại biểu chia sẻ cảm tưởng, hồi ức và kỳ vọng về vai trò gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, hướng về Tổ quốc trong tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc.

Kết thúc cuộc tọa đàm, Đại sứ Mai Phan Dũng kêu gọi cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực trong đời sống thường ngày, trong công việc và trong cách sống, để xứng đáng là những “đại sứ văn hóa,” góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam hiện đại, nhân văn, hội nhập và phát triển./.

