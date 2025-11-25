Giới thiệu truyện cổ tích Việt Nam tại Đức nhân Ngày Đọc sách Quốc tế

Nhân dịp Ngày Đọc sách Quốc tế (Vorlesetag) 21/11 - sự kiện thường niên nhằm khuyến khích văn hóa đọc và phát triển ngôn ngữ cho trẻ em tại Đức, một hoạt động đặc biệt giới thiệu truyện cổ tích Việt Nam đã được tổ chức tại trường Theresa-Gerhardinger, bang Bayern, thu hút sự quan tâm của giáo viên và học sinh địa phương.

Dù được tổ chức muộn hơn so với thời điểm chính thức, chương trình vẫn mang trọn tinh thần của Vorlesetag khi đưa văn hóa đọc vào trường học và mở ra cơ hội để trẻ em Đức khám phá thế giới qua những câu chuyện mới mẻ, giàu tính giáo dục.

Năm nay, Ngày Đọc sách Quốc tế trở nên đáng nhớ hơn khi truyện cổ tích Việt Nam “Thánh Gióng” được giới thiệu rộng rãi đến học sinh Đức thông qua ấn bản song ngữ Việt-Đức do Tạp chí Hương Việt biên soạn và phát hành.

Ông Phạm Khánh Nam - Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt đọc bản tiếng Đức và giới thiệu phiên bản tiếng Việt Truyện Thánh Gióng cho các em học sinh tại trường Theresa - Gerhardinger, bang Bayern. (Ảnh: Phương Hoa/Vietnam+)

Đây là bước đi ý nghĩa trong hành trình mang văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế, đặc biệt trong cộng đồng người Đức và con em gia đình gốc Việt đang sinh sống tại đây.

Ông Phạm Khánh Nam, đại diện Tạp chí Hương Việt, đã phối hợp cùng trường Theresa-Gerhardinger, bang Bayern tổ chức buổi đọc sách và giao lưu văn hóa dành cho học sinh.

Không chỉ đọc bản tiếng Đức, ông Nam còn giới thiệu trọn vẹn phiên bản tiếng Việt của “Thánh Gióng” giúp các em lần đầu được nghe một ngôn ngữ giàu thanh điệu, khác biệt hoàn toàn so với tiếng Đức hàng ngày.

Nhờ trải nghiệm song ngữ này, học sinh không chỉ nắm được nội dung câu chuyện, mà còn cảm nhận được âm sắc mềm mại, ngữ điệu đặc trưng của tiếng Việt.

Với nhiều em nhỏ gốc Việt có mặt trong buổi đọc sách, đây còn là dịp để các em gần gũi hơn với tiếng mẹ đẻ, vốn đang được nhiều gia đình Việt tại Đức nỗ lực duy trì thông qua lớp học cộng đồng, sách thiếu nhi và các hoạt động văn hóa cuối tuần.

Đại diện trường Theresa-Gerhardinger bày tỏ sự hứng thú khi lần đầu được tiếp cận truyện dân gian Việt Nam qua hình thức đọc sách song ngữ.

Nhà trường đánh giá hoạt động không chỉ giúp mở rộng hiểu biết văn hóa mà còn khuyến khích trẻ tò mò, chủ động học hỏi về ngôn ngữ và văn hóa mới-đúng tinh thần mà Ngày Đọc sách Quốc tế hướng đến.

Chia sẻ về lý do lựa chọn truyện “Thánh Gióng,” ông Phạm Khánh Nam cho biết đây là tác phẩm tiêu biểu của kho tàng truyện cổ Việt Nam, mang giá trị biểu tượng sâu sắc.

Các cuốn truyện song ngữ "Thánh Gióng" do Tạp chí Hương Việt biên soạn và phát hành. (Ảnh: Phương Hoa/Vietnam+)

“Thánh Gióng” khẳng định sức mạnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần chống giặc ngoại xâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Qua nhân vật người anh hùng làng Gióng, học sinh Đức có thể hiểu hơn về tâm hồn nhân ái và bản lĩnh bất khuất của người Việt.

Đưa truyện cổ Việt Nam vào Ngày Đọc sách Quốc tế không chỉ giới thiệu văn chương Việt mà còn gửi gắm đến thế hệ trẻ những thông điệp về hòa bình, lòng can đảm và sự sẻ chia - những giá trị vượt không gian và thời gian, có sức lay động mọi nền văn hóa.

Ông Nam nhấn mạnh rằng hoạt động lần này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Đức. Việc giới thiệu truyện cổ tích Việt Nam đến học sinh Đức chính là một “nhịp cầu văn hóa” thiết thực, giúp hai dân tộc hiểu nhau sâu sắc hơn qua các giá trị tinh thần.

Trong không gian lớp học Đức, câu chuyện “Thánh Gióng” vang lên vừa quen vừa lạ. Một câu chuyện dân gian, một buổi đọc sách, nhưng mở ra những cánh cửa lớn: nơi trẻ em Đức và trẻ em gốc Việt có thể gặp nhau trong thế giới của trí tưởng tượng, nơi tiếng Việt hòa cùng tiếng Đức trong sự đồng cảm.

Đó cũng là cách văn hóa Việt tiếp tục lan tỏa, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ trong lòng những độc giả trẻ trên đất Đức./.