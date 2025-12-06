Khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Croatia

Ngày 4/12, lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Zagreb đã long trọng diễn ra với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Croatia Bùi Lê Thái; ông Marko Moric - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Croatia; đại diện Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Croatia; đại diện Đoàn Ngoại giao; cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Croatia.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Croatia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Lê Thái nhấn mạnh việc thành lập Văn phòng Lãnh sự danh dự tại Zagreb thể hiện rõ cam kết và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam-Croatia, mà còn là bước triển khai cụ thể chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ khẳng định Văn phòng sẽ là kênh kết nối mới, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục và du lịch giữa hai nước.

Đại sứ Bùi Lê Thái cũng gửi lời chúc mừng đến ông Marko Moric - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Croatia - và bày tỏ tin tưởng rằng với uy tín, kinh nghiệm và sự gắn bó với đất nước và con người Việt Nam, ông sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao, đóng góp thiết thực cho công tác lãnh sự và thúc đẩy hợp tác song phương.

Việt Nam và Croatia đã duy trì quan hệ hợp tác ổn định, hiệu quả suốt hơn 30 năm qua, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch và hợp tác đa phương.

Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, duy trì tham vấn chính trị, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân. Thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng trong những năm gần đây, cho thấy dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn.

Việc khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Zagreb được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới để hai nước khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác. Văn phòng sẽ là địa chỉ tin cậy trong hỗ trợ công dân Việt Nam tại Croatia, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác đầu tư, khoa học-công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Ông Marko Moric, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Croatia phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Lãnh sự danh dự Marko Moric khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để Văn phòng trở thành “cầu nối hữu nghị, tin cậy và bền vững” giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Bùi Lê Thái khẳng định Đại sứ quán và các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Lãnh sự danh dự hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Croatia.

Kết thúc buổi lễ, các khách mời đã thưởng thức chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, xem các video clip và tham quan không gian trưng bày giới thiệu về đất nước, con người, di sản và văn hóa Việt Nam cũng như những thành tựu của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.

Khách tham dự cũng được thưởng thức trà, càphê và một số món ăn đặc sản của Việt Nam. Các hoạt động trên đã tạo nên trải nghiệm văn hóa trọn vẹn, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, hội nhập và phát triển tới bạn bè quốc tế./.

