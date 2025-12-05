Hiệp thương, thống nhất thành phần, số lượng người ứng cử tại tỉnh Tây Ninh

Ngày 5/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị cùng các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường trong tỉnh.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh trình bày dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Tây Ninh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ 15 đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 6 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 9 đại biểu địa phương.

Tỉnh dự kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử tại địa phương là 19 người và 6 người do Trung ương giới thiệu. Tỉnh Tây Ninh dự kiến người ứng cử ưu tiên đối tượng nữ, trẻ tuổi, các chuyên gia khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo…

Đối với Hội đồng Nhân dân, Tây Ninh dự kiến nhiệm kỳ 2026-2031 có 81 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu, tổng số người ứng cử là 137. Dự kiến số người ứng cử làm việc trong các cơ quan khối Đảng là 9 người, khối Hội đồng Nhân dân là 16 người, khối Ủy ban Nhân dân là 32 người, khối Mặt trận Tổ quốc là 21 người, còn lại là thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, lực lượng vũ trang, doanh nhân, nhà khoa học…

Về thành phần, dự kiến đối tượng là nữ ứng cử 63 người, trẻ dưới 40 tuổi là 42 người, ngoài Đảng là 17 người và các thành phần là công nhân, văn nghệ sĩ, dân tộc, tôn giáo….

Sau khi đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh trình bày phương án, các đại biểu tham dự hội nghị nêu nhiều ý kiến đóng góp về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử.

Trong đó, đề nghị xem xét, điều chỉnh phù hợp tăng thêm số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong các lực lượng vũ trang, điều chỉnh hợp lý số lượng ứng cử ở các địa phương cấp xã.

Trên cơ sở đó, các đại biểu biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải cho biết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của cả đất nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Trong đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là tiền đề quan trọng để dự kiến đưa ra cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là tiền đề lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, khát vọng, quyền làm chủ của cử tri và nhân dân trên địa bàn.

Kết quả tại hội nghị là cơ sở quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương thuận lợi, chặt chẽ, bảo đảm tính đại diện, khách quan.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị; đồng thời cho biết sẽ khẩn trương hoàn thiện Biên bản hội nghị trình các cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định./.

