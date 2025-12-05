Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn (Ma-ha Va-chi-ra-long-con); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Anutin Charnvirakul (A-nu-thin Chan-vi-ra-cun); Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Wanmuhamadnoor Matha (Oăn-Mu-ha-mát-no Ma-tha) và Chủ tịch Thượng viện Mongkol Surasajja (Mông-khôn Xu-ra-xặt-cha).

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow (Xi-ha-xặc Phương-ket-keo)./.

Gặp gỡ báo chí, củng cố hơn nữa cầu nối Việt Nam-Thái Lan Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác truyền thông, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.