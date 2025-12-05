Chính trị

Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng nhân dịp Quốc khánh Thái Lan 2025, thể hiện mối quan hệ hợp tác và thân thiết giữa hai quốc gia.

Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)
Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn (Ma-ha Va-chi-ra-long-con); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Anutin Charnvirakul (A-nu-thin Chan-vi-ra-cun); Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Wanmuhamadnoor Matha (Oăn-Mu-ha-mát-no Ma-tha) và Chủ tịch Thượng viện Mongkol Surasajja (Mông-khôn Xu-ra-xặt-cha).

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow (Xi-ha-xặc Phương-ket-keo)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thái Lan #quốc khánh #lãnh đạo Việt Nam #điện mừng #quan hệ ngoại giao
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.

Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Gampaha, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện thăm hỏi về mưa lớn và lũ lụt tại Sri Lanka

Ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.