Nhân dân là “đích đến” của mọi chương trình hành động

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã nêu rõ quan điểm phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ là “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng chính quyền Thủ đô hiện đại”.

Mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng ở mọi cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị của Thủ đô đều hướng về dân, phục vụ lợi ích của nhân dân.

Tạo cuộc sống hạnh phúc cho người dân

Trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Thành ủy Hà Nội đã đề ra mục tiêu phát triển đến năm 2030: Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên, Đảng bộ thành phố Hà Nội đưa yếu tố “người dân hạnh phúc” vào Nghị quyết Đại hội, khẳng định quyết tâm, định hướng xuyên suốt của hệ thống chính trị thành phố khi triển khai bất cứ chủ trương, hành động nào cũng đều hướng đến mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và người dân là đích đến của mục tiêu này sẽ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.Hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, cuộc sống người dân Thủ đô hạnh phúc, an toàn và tốt đẹp, chính quyền thành phố đã triển khai nhiều chương trình hành động đều hướng về nhân dân, coi nhân dân làm trung tâm và được hưởng thụ các tiện ích của thành phố mang lại.

Từ việc cải thiện môi trường sống, giảm ô nhiễm, tăng không gian xanh, hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác giáo dục-y tế-phúc lợi công… cho đến việc bảo đảm an toàn xã hội, đảm bảo công bằng, dân chủ, minh bạch… chính quyền địa phương 2 cấp thành phố Hà Nội đang tạo dựng một Thủ đô năng động, hiện đại, văn minh, tạo cho người dân sự gắn bó và tự hào.

Trên tinh thần đó, Thành ủy Hà Nội đã triển khai nhiều đề án, chương trình với trọng tâm nâng chất lượng đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, mở rộng các dịch vụ phúc lợi công.

Nhiều địa phương đã chủ động cải thiện và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội, dịch vụ công… nâng cấp các chỉ số về môi trường sống và tăng mức độ hài lòng đối với chính quyền đô thị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Mới đây, trong buổi làm việc với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường: Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa vào ngày 27/11/2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã đề nghị 3 phường nói riêng và 126 phường, xã của thành phố nói chung cần tiếp tục nâng cao hơn nữa về nhận thức, tinh thần vì dân phục vụ, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với phương châm “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.”

Qua đó, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong năm 2025 và bước vào năm 2026 với một tâm thế mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và cả nước nhanh, bền vững.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy các phường, xã phải luôn chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy; quán triệt quan điểm, phương châm “Dân là gốc”, “Lấy người dân làm trung tâm”, mọi công việc, quy trình, thủ tục đều hướng tới giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và xã hội, trước hết bằng các giải pháp chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu mọi tiếp xúc trực tiếp khi giao dịch với chính quyền.

Tâm thế phục vụ nhân dân từ việc nhỏ nhất

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Cửa Nam (Hà Nội) đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ “Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiên phong tập trung chuyển đổi số”.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này của Đảng bộ, phường Cửa Nam đã triển khai "Chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.”

Cụ thể, phường Cửa Nam đã thành lập Tổ ứng cứu công nghệ phường và 28 tổ chuyển đổi số cộng đồng của các tổ dân phố. Lực lượng Công an phường và các đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân tham gia về một số giải pháp tiếp cận dịch vụ công, nâng cao nhận thức chuyển đổi số cộng đồng.

Người dân trải nghiệm Robot AI áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính ở phường Cửa Nam. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Đặc biệt, phường Cửa Nam còn thử nghiệm đưa robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ thực hiện dịch vụ hành chính công. Theo đánh giá ban đầu, mô hình thử nghiệm bước đầu nhận được sự ủng hộ và hài lòng của người dân, góp phần tạo môi trường làm việc thân thiện, hiện đại tại chính quyền cơ sở.

Robot AI Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam đưa vào sử dụng có màn hình 21.5 inch hiển thị: Số thứ tự, cửa phục vụ, thời gian ước tính, các thông báo, hướng dẫn từ Trung tâm, mã QR để người dân tra cứu dịch vụ hoặc truy cập hỗ trợ trực tuyến.

Robot có các chức năng chính như: Hướng dẫn người dân qua màn hình cảm ứng và giọng nói thông minh; tự động in phiếu giữ chỗ và hướng dẫn di chuyển đến khu vực chờ phù hợp; thu nhận đánh giá mức độ của người dân qua tương tác trên màn hình cảm ứng, dữ liệu được thống kê và gửi về lãnh đạo phường kịp thời nâng cao chất lượng dịch vụ; tự động di chuyển bằng công nghệ SLAM và AI quanh khu vực ngồi chờ của người dân, phát nước uống, bánh kẹo, tạo cảm giác thân thiện, chu đáo, giao tiếp cơ bản với người dân, phát nhạc thư giãn khi di chuyển.

Lần đầu trải nghiệm dịch vụ này, chị Nguyễn Ngọc Linh ở phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam bày tỏ sự tò mò và thích thú khi được robot chào đón.

Chị Linh chia sẻ: “Robot này khá thông minh, sử dụng công nghệ AI để hiểu nội dung, phân loại và hướng dẫn người dân đến cửa dịch vụ phù hợp, thân thiện và giảm rào cản công nghệ. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy robot cũng có thể di chuyển đến từng vị trí trong Trung tâm khi được gọi, hướng dẫn chi tiết hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục, kết nối cán bộ phụ trách trong các trường hợp cần giải đáp chuyên sâu… Đây thực sự là bước tiến trong xây dựng chính quyền hiện đại, văn minh ở Thủ đô.”

Theo bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam, việc ứng dụng robot AI vào phục vụ hành chính công không chỉ là sự đổi mới về công nghệ mà còn là cách thể hiện tinh thần cầu thị, sáng tạo trong cải cách hành chính. Việc này giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, tăng hiệu quả phục vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng thời góp phần hiện đại hóa bộ máy chính quyền và khẳng định vai trò phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở.

Hướng về dân, phục vụ dân là “điều kiện cần,” tuy nhiên để Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống thì vẫn cần “điều kiện đủ” là tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng và ủng hộ./.

