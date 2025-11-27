“Chìa khóa” vận hành thông suốt, kiến tạo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trong khi những bất cập về cơ sở vật chất đang dần được tháo gỡ, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk xác định việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trước mắt và lâu dài là “chìa khóa” vận hành ổn định, thông suốt, kiến tạo của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã

Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Công văn Số 16-TB/TU đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm rà soát, bố trí cán bộ, công chức tại địa phương hợp lý, đúng chuyên môn, chuyên ngành, sở trường và kinh nghiệm công tác, phát huy tối đa năng lực đội ngũ cán bộ, công chức hiện có; rà soát, cung cấp thông tin cán bộ, công chức chuyên môn, chuyên ngành thừa, thiếu so với nhu cầu, vị trí việc làm để cấp có thẩm quyền điều chuyển công chức giữa các địa phương cho phù hợp thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó chủ động, tăng cường kết nối, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ giữa các xã, phường, đặc khu; liên hệ, thống nhất trao đổi, lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức ở các xã, phường, đặc khu dôi dư để đề nghị tiếp nhận về công tác tại địa phương còn thiếu.

Các sở, ban, ngành tiếp tục duy trì Tổ tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc; biệt phái cán bộ, công chức hỗ trợ, giúp đỡ xã, phường, đặc khu về chuyên môn, nghiệp vụ tập trung vào xã, phường, đặc khu có kiến nghị, đề nghị hỗ trợ; đồng thời, quan tâm biệt phái cán bộ, công chức có chuyên môn lĩnh vực địa chính, tài nguyên môi trường, tài chính… về các xã, phường nhất là địa phương có công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh.

Về giải pháp lâu dài, Tỉnh ủy Quảng Ngãi giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn đối với công chức liên quan lĩnh vực chuyên môn đang thiếu và khó khăn ở cơ sở như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kỹ năng số, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư pháp… bảo đảm cho cấp xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương cấp xã.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã

Tỉnh Gia Lai xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả.

Theo đó, Gia Lai tiếp tục cử khoảng 5% công chức, viên chức của các sở, ngành luân phiên tăng cường về cấp xã tối đa 6 tháng.

Song song đó, các đợt tăng cường ngắn hạn từ 1 đến 2 tuần được duy trì nhằm hỗ trợ kịp thời cho xã, phường đang thiếu công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Tỉnh ưu tiên bố trí cán bộ có chuyên môn sâu ở những lĩnh vực then chốt như, tài chính, kế toán, kinh tế, xây dựng, đất đai, nông nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục-đào tạo và y tế. Đây là những vị trí đòi hỏi nghiệp vụ cao, trong khi nhiều địa phương vừa sáp nhập còn thiếu nguồn nhân lực phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết trong những tháng đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ sở, ngành gần như không có ngày nghỉ cuối tuần.

Tận dụng thời gian thứ Bảy, Chủ nhật, các đơn vị tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ cấp xã về quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, xây dựng hệ thống tài liệu dùng chung và thậm chí xây dựng kho kiến thức cho AI để cán bộ cấp xã có thể tra cứu, hỏi đáp khi gặp vướng mắc trong xử lý công việc.

Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Cùng với đó, nhiều sở, ngành cử đoàn công tác xuống cơ sở trực tiếp hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc,” nhất là tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Mỗi cán bộ chuyên trách được phân công hỗ trợ khoảng 7 buổi/xã, tập trung vào lĩnh vực thiếu nhân sự như khoáng sản, đất đai, môi trường, công nghệ thông tin… Cách làm này bước đầu giúp tháo gỡ nhiều khó khăn cho các địa phương trong giai đoạn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông qua quá trình hỗ trợ trực tiếp, cán bộ xã có cơ hội học tập, tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn. Đây được xem là hình thức đào tạo tại chỗ hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ ngay từ cơ sở.

Việc bồi dưỡng, đào tạo, sắp xếp nhân sự chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh thời gian tới hướng đến phải bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, mới phải tốt hơn cũ, nói đi đôi với làm, đoàn kết thống nhất vì nhân dân phục vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết thêm.

Trước yêu cầu cấp bách về cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là về yếu tố con người, tỉnh Đắk Lắk đã và đang thực hiện nhiều giải pháp.

Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Đề án số 01-ĐA/TU ngày 9/10/2025 về “bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã” được kỳ vọng góp phần khơi thông điểm nghẽn trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Đề án, tỉnh Đắk Lắk có 64 xã, phường còn thiếu 619 cán bộ, công chức so với số biên chế được giao ở các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó xã, phường thiếu nhiều nhất là phường Cư Bao thiếu 29 cán bộ, công chức. Trong khi đó, có 33 xã, phường thừa 182 cán bộ, công chức so với số biên chế được giao ở các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ.

Để quyết vấn đề nhân lực cho cấp xã, tỉnh Đắk Lắk thực hiện luân chuyển, điều động, biệt phái, tăng cường công chức, viên chức thuộc sở, ban, ngành và tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh về công tác tại các xã, phường.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, sở, ban, ngành và tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh triển khai rà soát, đánh giá năng lực cán bộ thuộc diện quản lý để thực hiện luân chuyển, điều động, biệt phái, tăng cường từ 5-7% (công chức, viên chức hiện có và có quy hoạch lãnh đạo cấp phòng các sở, ban, ngành tỉnh trở lên), có kinh nghiệm, năng lực, triển vọng phát triển về bố trí các vị trí lãnh đạo quản lý cấp xã, lãnh đạo ban, phòng chuyên môn (cấp phó/cấp trưởng) hoặc công chức chuyên môn các xã, phường còn thiếu, nhất là vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk). (Nguồn: TTXVN phát)

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk Trương Ngọc Tuấn cho biết Đề án số 01-ĐA/TU là chủ trương lớn của Tỉnh ủy nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực cho chính quyền cấp xã. Nhất là chủ trương tăng cường từ 5-7% công chức, viên chức hiện có và có quy hoạch lãnh đạo cấp phòng các sở, ban, ngành tỉnh trở lên để về bố trí các vị trí lãnh đạo quản lý cấp xã.

Tính đến giữa tháng 11/2025, có các Sở Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch biệt phái cán bộ về các xã, phường theo Đề án số 01-ĐA/TU.

Theo ông Trương Ngọc Tuấn, để phát huy hiệu quả công tác trong thời gian 36 tháng biệt phái, các công chức biệt phái phát huy tinh thần “làm hết việc không hết giờ,” đoàn kết, trách nhiệm cùng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ; sẵn sàng nhận việc khó, việc mới, chia sẻ khối lượng công việc cho nơi được điều đến biệt phái, không né tránh, đùn đẩy, xem đây là cơ hội rèn luyện để trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, phát triển toàn diện./.

