Khánh thành, bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Houaphanh

Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng với trang thiết bị hiện đại, được khánh thành và đưa vào sử dụng nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại khu vực Bắc Lào.

Xuân Tú-Bá Thành
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Lễ Khánh thành. (Ảnh: Báo Chính phủ)
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 4/12 tại tỉnh Houaphanh (Bắc Lào) đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Houaphanh.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Chí Dũng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Kikeo Khaykhamphithoune cùng đại diện một số bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho biết Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Houaphanh có quy mô 200 giường bệnh, được trang bị thiết bị y tế hiện đại, với tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Dự án nhằm xây dựng một bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là một trong những dự án hợp tác trọng điểm, được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao để hoàn thành và đưa vào vận hành theo đúng quy định của ngành y tế hai nước, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Houaphanh và các tỉnh Bắc Lào.

Về phía Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Kikeo Khaykhamphithoune bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ toàn diện cho Lào nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng.

Thay mặt Chính phủ Lào tiếp nhận dự án, Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune giao chính quyền tỉnh Houaphanh và huyện Samnuea quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình hiệu quả, phục vụ tốt và lâu dài công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Lào các dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Lào #Hữu nghị Lào-Việt Nam #Houaphanh #Hợp tác y tế Lào
