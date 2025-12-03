Việt Nam giúp Lào xây Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia khu vực phía Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 3/12, tại tỉnh Champasak (Nam Lào), đã diễn ra Lễ động thổ dự án Xây dựng Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia khu vực phía Nam.

Tham dự buổi lễ có Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; đồng chí Phouvong Oukhamsen, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, cùng đại diện các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và sâu sắc, không chỉ trong hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai Đảng, hai Nhà nước, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; đồng thời còn có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn về hợp tác đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh rằng đây không chỉ là nhiệm vụ đầu tư xây dựng mà còn là sứ mệnh chính trị, là trách nhiệm quốc tế cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giao phó.

Lễ động thổ là cột mốc mở ra giai đoạn mới trong hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước. Với tinh thần đoàn kết đặc biệt và quyết tâm của các cấp, ngành hai bên, cùng sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân tỉnh Champasak, công trình sẽ được triển khai thuận lợi, an toàn, đảm bảo chất lượng, đặc biệt là hoàn thành giai đoạn I vào năm 2028.

Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào, góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Thay mặt Đảng, Chính phủ, cán bộ, và giáo viên phía Lào, đồng chí Phouvong Oukhamsen bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình.

Ông nhấn mạnh công trình là biểu tượng của hợp tác đặc biệt giữa Lào và Việt Nam; đồng thời yêu cầu các bên liên quan phối hợp chặt chẽ để triển khai đúng kế hoạch.

Lãnh đạo Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào tin tưởng rằng dự án, với sự chỉ đạo sát sao của hai Chính phủ và sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, sẽ hoàn thành đúng tiến độ, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực khu vực phía Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.

Dự án Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia khu vực Nam Lào có tổng mức đầu tư 750,813 tỷ đồng, gồm 737,141 tỷ đồng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam; 11.786.017.941 kíp Lào vốn đối ứng (tương đương 13,672 tỷ đồng Việt Nam).

Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026-2030) với tổng vốn viện trợ 487,753 tỷ đồng, đầu tư các hạng mục chính như nhà văn phòng, giảng đường, nhà công vụ, ký túc xá (đơn nguyên 1 và 2) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn 2 (2031-2035) với tổng vốn viện trợ 249,388 tỷ đồng, đầu tư nhà hội trường, trung tâm thông tin, nhà ăn, ký túc xá (đơn nguyên 3) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật./.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư mở ra một chương mới, nâng tầm quan hệ Việt-Lào Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Lào mở ra một chương mới, nâng tầm quan hệ giữa 2 đảng, 2 nước lên tầm chiến lược mới, với nội hàm mới.