Cộng đồng người Việt tại Lào tưởng nhớ Chủ tịch Kaysone Phomvihane

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 12/12 tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào do Đại sứ Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu đã đến Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam để dâng hoa tưởng nhớ nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2025).

Tham dự sự kiện có đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; cùng đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tại các địa điểm tưởng niệm, Đoàn đã trân trọng đặt lẵng hoa tươi thắm mang dòng chữ “Đảng ủy-Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kính dâng” và dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ và tưởng nhớ sâu sắc tới Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Chủ tịch Kaysone Phomvihane là nhà lãnh đạo kiệt xuất, người đã cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane - người lãnh đạo đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Lào, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời góp phần quan trọng vào việc vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác, học tập và lao động, góp phần vun đắp và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đoàn dành phút mặc niệm nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chủ tịch Kaysone Phomvihane mãi là biểu tượng của trí tuệ, đạo đức và tinh thần cách mạng kiên cường. Di sản mà Chủ tịch Kaysone Phomvihane để lại không chỉ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mà còn là tài sản vô giá của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Cũng nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, chiều cùng ngày dự kiến sẽ diễn ra giải bóng đá giao hữu giữa Cộng đồng người Việt Nam tại Lào và các cơ quan của Lào, do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức.

Hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, lan tỏa và củng cố, vun đắp và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi trường tồn./.

Lào kỷ niệm trọng thể 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane Lào tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, người đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.