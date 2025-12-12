Các tham luận của Việt Nam phân tích định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.

Tối 11/12, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kinh tế Sản xuất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Vai trò lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế.”

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Jorge Luis Broche Lorenzo , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Sản xuất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đồng chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu Cuba đã trao đổi kinh nghiệm trong ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu sản xuất, cải thiện cân đối lớn của nền kinh tế, phát triển doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng suất lao động và phát huy vai trò của khoa học-công nghệ trong đổi mới mô hình phát triển.

Các tham luận của Việt Nam tập trung phân tích định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.

Các tham luận cũng chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách phát triển, phát huy vai trò chủ động của địa phương và doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn./.