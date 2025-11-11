Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng thế trận lòng dân

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, các thành viên tập thể của Hội và thanh niên tiêu biểu góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Thượng úy Khuất Việt Anh (xã A Lưới 2, thành phố Huế, Gương Thanh niên sống đẹp năm 2025) cho biết dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV kế thừa và phát triển tư duy quốc phòng, an ninh của Đại hội XIII theo hướng toàn diện, hiện đại, nhân văn và hội nhập.

Văn kiện thể hiện rõ quan điểm bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới: bảo vệ độc lập, chủ quyền gắn với lợi ích quốc gia, văn hóa, uy tín và vị thế Việt Nam.

Dự thảo cũng cho thấy bước tiến trong tư duy lãnh đạo của Đảng, khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; đồng thời vẫn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện đối với quốc phòng-an ninh.

Từ góc nhìn cơ sở, theo Thượng úy Khuất Việt Anh, dự thảo dù có đề cập “thế trận lòng dân” nhưng chưa nhấn mạnh vai trò này một cách sâu sắc, cũng như chưa đề cập đầy đủ đến giáo dục quốc phòng-an ninh toàn dân.

Thượng úy Khuất Việt Anh đề xuất bổ sung vào dự thảo văn kiện việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, củng cố thế trận lòng dân vững chắc; bổ sung lộ trình cụ thể trong mục tiêu xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn 2045; bổ sung nội dung về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, trên các vùng, miền, trên biển; xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh.

Ở điểm cầu Nghệ An, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y Tế Nghi Lộc, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An Phạm Thế Duyệt, mang đến góc nhìn của một thanh niên Công giáo.

Theo Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y Tế Nghi Lộc Phạm Thế Duyệt, các dự thảo đã khẳng định sự phát triển quan trọng trong nhận thức khi xác định "tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân." Đây chính là cơ sở lý luận để đặt ra nhiệm vụ cụ thể là xây dựng, thực thi các chính sách về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và hoàn thiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV, anh Duyệt cho rằng cần tập trung đầu tư đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo thực sự có kiến thức chuyên sâu, am hiểu văn hóa và có tấm lòng chân thành.

Ngoài ra, cần hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo theo hướng thực sự bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấm dứt triệt để tình trạng bất cập và buông lỏng trong quản lý nhà nước về tôn giáo.

Xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các tổ chức tôn giáo hợp pháp, chân chính phát huy nguồn lực, chủ động tham gia đóng góp vào sự nghiệp an sinh xã hội, y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo, đồng hành bền vững cùng dân tộc."

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao tính khoa học, chi tiết và tâm huyết trong từng góp ý.

Đại biểu chủ trì hội nghị. (Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN)

Ban tổ chức đã lắng nghe các ý kiến và sẽ tổng hợp đầy đủ vào kho dữ liệu hơn 100.000 góp ý đã thu thập từ nhiều kênh khác nhau. Con số này vẫn còn nhỏ so với 20 triệu thanh niên cả nước, cần lan tỏa tinh thần hội nghị để khuyến khích thêm nhiều bạn trẻ đóng góp tiếng nói của mình vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Có thể nói, các ý kiến góp ý của thanh niên tiêu biểu đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tầm nhìn thực tiễn và khát vọng đóng góp vào sự phát triển đất nước. Những góp ý không chỉ bám sát nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng mà còn mang hơi thở đời sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và trí tuệ của thế hệ trẻ hôm nay./.

