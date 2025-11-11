Góp ý văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Đột phá công nghệ và phát triển bền vững

Việc lấy ý kiến đang diễn ra sôi nổi trên cả nước, trong đó có nhiều đóng góp tâm huyết, trách nhiệm được gửi tới với mong muốn góp phần hoạch định đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Ngày 15/10/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cán bộ, Đảng viên và nhân dân cả nước.

Thời gian lấy ý kiến, tập trung ý kiến góp ý từ ngày 15/10 đến 15/11/2025.

Hiện việc lấy ý kiến đang diễn ra sôi nổi trên cả nước, trong đó có rất nhiều đóng góp tâm huyết, trách nhiệm được gửi tới với mong muốn góp phần hoạch định đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn tới./.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Tự chủ chiến lược - sức mạnh kỷ nguyên mới “Tự chủ chiến lược” là tự lực, tự cường trong mọi lĩnh vực, từ dựng nước, giữ nước đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; là khả năng tự quyết, không bị chi phối, lôi kéo vào bất kỳ liên minh nào.