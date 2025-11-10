Góp ý dự thảo văn kiện: Đầu tư bài bản để phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 15/10/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nội dung các văn kiện được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Ninh quan tâm, nghiên cứu.

Các ý kiến đều khẳng định dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá và phân tích sâu sắc những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới.

Hoàn thiện chính sách tín dụng cho nông nghiệp

Với nhiều năm lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, ông Lê Đình Hợp, Giám đốc Hợp tác xã Organic, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông tâm đắc với những định hướng tiếp tục phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành xu hướng phát triển quan trọng trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Các mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến, tiêu thụ... đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo về môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo ông Lê Đình Hợp, để nông nghiệp công nghệ cao thực sự trở thành trụ cột phát triển bền vững, cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn đang cản trở doanh nghiệp và nông dân.

Hiện nay, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao vẫn phải cạnh tranh với hàng hóa sản xuất theo phương thức truyền thống có giá rẻ nhưng thiếu kiểm định chất lượng.

Trong khi đó, các sản phẩm được đầu tư bài bản, sản xuất theo quy trình công nghệ cao lại có giá thành cao hơn nên gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ.

Theo ông Lê Đình Hợp, đây là bất cập lớn khiến nhiều doanh nghiệp dù tâm huyết vẫn khó mở rộng sản xuất. Nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi chi phí lớn, từ máy móc, nhà xưởng, vật tư, đến xây dựng thương hiệu, nhưng đầu ra lại chưa tương xứng. Thêm vào đó, rủi ro thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu luôn rình rập, làm tăng áp lực tài chính.

Ông Lê Đình Hợp đề xuất doanh nghiệp và hợp tác xã rất cần được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Khi xảy ra bão lũ, thiệt hại lớn, cần có cơ chế giãn nợ, giảm lãi suất, hoặc gia hạn vốn vay để người sản xuất không bị "đứt gãy" chuỗi đầu tư.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách truyền thông và xây dựng thương hiệu cho nông sản sạch, ông Lê Đình Hợp cho rằng, người tiêu dùng cần được tuyên truyền để hiểu rõ giá trị thực của sản phẩm công nghệ cao, an toàn, có lợi cho sức khỏe và bảo vệ môi trường, từ đó sẵn sàng chi trả tương xứng với giá trị.

“Nếu người tiêu dùng không phân biệt được đâu là sản phẩm sạch, đâu là sản phẩm thông thường, thì người làm nông nghiệp công nghệ cao khó có thể tồn tại lâu dài,” ông Lê Đình Hợp chia sẻ.

Từ thực tế đó, ông Lê Đình Hợp nêu ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần tiếp tục hoàn thiện chính sách tín dụng cho nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại và chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn công nghệ cao. Đây sẽ là cơ sở để tạo niềm tin cho thị trường, giúp người sản xuất và người tiêu dùng cùng hưởng lợi.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đất và phân bón vùng trung du Hiệp Hoà (Bắc Ninh), Đàm Thế Chiến góp ý vào dự thảo. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Quan tâm “sức khỏe của đất” và nhà khoa học nông nghiệp

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đất và phân bón vùng trung du (Hiệp Hòa, Bắc Ninh) Đàm Thế Chiến cho rằng: Nếu doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp làm ra sản phẩm, thì các trung tâm nghiên cứu chính là nơi “ươm mầm” cho nông nghiệp công nghệ cao thông qua việc phát triển giống mới, quy trình canh tác, công nghệ cải tạo đất và bảo vệ môi trường.

Việc chăm lo cho “sức khỏe của đất” và đời sống của người nghiên cứu khoa học ngành nông nghiệp cần được quan tâm hơn nữa. Trong nhiều năm, người dân canh tác liên tục, sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp quá mức khiến đất ngày càng suy kiệt.

Các chương trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (trước đây) về cải tạo, bảo vệ đất đã được triển khai, nhưng ở cấp tỉnh, sở, ngành vẫn chưa thực sự coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong khi các nước phát triển đã sớm xây dựng hệ thống đánh giá “chỉ số sức khỏe đất” như một tiêu chí bắt buộc để bảo đảm phát triển nông nghiệp bền vững. Đất là nền tảng của nông nghiệp. Nếu đất không khỏe, mọi tiến bộ công nghệ đều vô nghĩa - ông Đàm Thế Chiến nhấn mạnh.

Các nhà nghiên cứu cũng đang chịu nhiều thiệt thòi. Chính sách tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập tuy có ưu điểm về sự linh hoạt, nhưng với các trung tâm nghiên cứu nhỏ lại trở thành gánh nặng.

Mỗi cán bộ nghiên cứu hiện chỉ được hỗ trợ kinh phí khoảng 6 tháng lương/năm, thay vì 12 tháng như trước, khiến nhiều người làm khoa học khó yên tâm theo đuổi công việc, nhất là khi phần lớn đề tài không thể thương mại hóa hoặc bán bản quyền ngay lập tức.

“Không phải nghiên cứu nào cũng tạo ra sản phẩm bán được. Có những công trình mang giá trị khoa học lớn, nhưng không tạo ra lợi nhuận tức thì. Do đó, cần có chính sách đãi ngộ và hỗ trợ ổn định để khuyến khích đội ngũ nghiên cứu gắn bó lâu dài,” ông Đàm Thế Chiến kiến nghị.

Theo ông Đàm Thế Chiến, để tháo gỡ, cần tăng kinh phí nghiên cứu cơ bản, đồng thời tạo cầu nối giữa viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hợp tác xã để kết quả nghiên cứu được ứng dụng sớm hơn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Việc xây dựng Quỹ hỗ trợ “sức khỏe của đất,” tương tự Quỹ bảo vệ rừng là cần thiết. Quỹ này có thể tài trợ cho các dự án phục hồi đất, xử lý ô nhiễm nông nghiệp, khuyến khích nông dân sử dụng phân bón hữu cơ và tái chế phụ phẩm nông nghiệp.

Ông Đàm Thế Chiến bày tỏ tin tưởng, khi đất, người canh tác và người nghiên cứu vì đất đều được quan tâm đúng mức, thì nông nghiệp công nghệ cao mới thật sự có thể kết trái ngọt trong tương lai./.

