Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Hơn 527.764 ý kiến góp ý của Hệ thống MTTQ

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến ngày 18/11, đã có 527.764 ý kiến góp ý thông qua các hình thức trực tiếp và thư báo từ 26/34 báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố và 7 báo cáo của các tổ chức thành viên vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, có 417.338 ý kiến góp ý trực tiếp tại 28.497 hội nghị hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua các hội thảo, tọa đàm khoa học; 109.757 ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo. 226.624 ý kiến góp ý chung của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các Văn kiện.

Khẳng định ý chí vững vàng, khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh

Nhìn chung, cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân phấn khởi, nhất trí và đánh giá cao dự thảo các Văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có nhiều đổi mới về bố cục và nội dung. Dự thảo các Văn kiện đã thể hiện sự kết tinh trí tuệ tập thể, là kết quả của quá trình nghiêm túc nghiên cứu, có hệ thống, dựa trên nền tảng lý luận vững chắc của Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời bám sát thực tiễn sinh động của đất nước qua gần 40 năm đổi mới. Nội dung dự thảo các Văn kiện vừa có tính khái quát lý luận sâu sắc, vừa thể hiện năng lực tổng kết thực tiễn rõ nét; phản ánh khách quan, toàn diện những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, điều hành phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, dự thảo các Văn kiện lần này có nhiều điểm mới, phản ánh rõ nét tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới của Đảng ta trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Các ý kiến nhất trí, đánh giá chủ đề mang tính khái quát sâu rộng, thể hiện rõ trí tuệ, tầm nhìn, mục tiêu, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề cũng khẳng định ý chí vững vàng, khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, hạnh phúc và kiên định bước lên con đường xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Các ý kiến cho rằng, dự thảo Báo cáo Chính trị thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, quan điểm nhất quán, quyết tâm chính trị cao trong việc xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, kế thừa thành tựu to lớn sau gần 40 năm đổi mới; các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá cho giai đoạn tới. Đặc biệt, việc tích hợp nội dung của 3 dự thảo văn kiện (dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kinh tế-xã hội và dự thảo Báo cáo xây dựng Đảng) trong dự thảo Báo cáo chính trị đã thể hiện tư duy tổng thể, xuyên suốt, vừa bao quát, vừa cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Điểm nổi bật là dự thảo đã cụ thể hóa các định hướng lớn thành các nhóm nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng và có chương trình hành động cụ thể, thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành.

Về dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam: Các ý kiến cho rằng, dự thảo Văn kiện đã phản ánh toàn diện, sâu sắc quá trình 40 năm đổi mới đất nước, thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng.

Báo cáo đánh giá đúng, khách quan, toàn diện về bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước, nhận định “Đảng ta kịp thời nắm bắt, xử lý linh hoạt, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức” là hoàn toàn hợp lý. Báo cáo đã nhìn nhận đúng vai trò của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đề cao phát triển bền vững, tăng trưởng đi đôi với công bằng xã hội; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như chênh lệch giàu nghèo, tham nhũng, suy thoái đạo đức, lãng phí tài nguyên.

Các ý kiến nhất trí với nhận định đánh giá trong dự thảo Báo cáo và khẳng định dự thảo Báo cáo đã phản ánh tương đối toàn diện kết quả 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Về số lượng góp ý cụ thể đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có 424.026 ý kiến góp ý về nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó: góp ý qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm là 337.254 ý kiến; góp ý qua hệ thống thư, báo là 86.772 ý kiến.

Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam có tổng số 298.456 ý kiến góp ý, trong đó, góp ý qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm là 214.190 ý kiến; góp ý qua hệ thống thư, báo là 84.266 ý kiến.

Dự thảo Báo cáo tổng kết có 268.990 ý kiến góp ý, trong đó, góp ý qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm là 188.712 ý kiến; góp ý qua hệ thống thư, báo là 80.278 ý kiến.

Các góp ý về bố cục, hình thức có 7.246 ý kiến góp ý, trong đó, góp ý qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm là 5.830 ý kiến; góp ý qua hệ thống thư, báo là 1.295 ý kiến.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 nội dung

Từ những ý kiến góp ý, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề xuất 5 kiến nghị. Trong đó, đề nghị xây dựng Nghị quyết chuyên đề về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, gần dân, lắng nghe dân, vì lợi ích của nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ cơ sở, chính sách tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng năng lực, phẩm chất cho cán bộ, nhất là cấp xã. Mở rộng cơ chế tự chủ và phân cấp mạnh hơn cho các đô thị lớn.

Cùng với đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần đánh giá, khẳng định một lần nữa, vị trí, vai trò đặc biệt của Mặt trận trong hệ thống chính trị làm cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động có hiệu quả cao hơn; ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; làm rõ “Vai trò nòng cốt chính trị” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thể chế hóa quy trình “Phản hồi chính sách hai chiều” giữa Mặt trận-Nhà nước-Nhân dân; nâng tầm các diễn đàn Nhân dân-Chính quyền và đối thoại Đảng - nhân dân thành kênh thường xuyên, có chất lượng, mang tính thiết chế...

Nội dung báo cáo cũng đề nghị tập trung nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai (đặc biệt là sụt lún, ngập lụt, nước biển dâng). Nhấn mạnh giải pháp căn cơ, kịp thời là cần thiết để bảo vệ thành quả phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo phát triển bền vững.

Đề nghị xem xét chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới chương trình theo hướng thực học-thực hành, phát triển tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng số và hội nhập toàn cầu; đồng thời nhấn mạnh vai trò khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

Đối với lĩnh vực Y tế, cần xây dựng và triển khai các chính sách cụ thể nhằm đảm bảo quyền cho người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế thông qua việc tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản và chuyên sâu, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Nội dung Báo cáo cũng nêu rõ, đề nghị dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng bổ sung thêm nhiệm vụ chiến lược, phương pháp và mô hình tổ chức thực hiện để thu hút lực lượng trí thức, nhà khoa học là người nước ngoài tới làm việc cho Việt Nam; đồng thời, tinh giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, có chính sách đặc biệt với các cá nhân, nhà khoa học xuất sắc là người nước ngoài tới Việt Nam làm việc. Xây dựng mạng lưới tri thức Việt Nam toàn cầu, kết nối chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài tham gia tư vấn chính sách, phản biện, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nhân lực./.

