Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam

Góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho rằng, đoàn kết là truyền thống quý báu, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Do đó việc duy trì đoàn kết, thống nhất trong Đảng giai đoạn tiếp theo càng có ý nghĩa then chốt.

Tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn mới

Ông Phạm Quang Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long cho rằng, các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thể hiện tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn mới, với phương châm “Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Các dự thảo văn kiện cũng khẳng định việc tiếp tục đổi mới toàn diện từ kinh tế-xã hội đến xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng.

Theo Ông Phạm Quang Chiến, việc văn kiện nhấn mạnh tự chủ chiến lược, tự cường và tự tin là điều rất cần thiết trong bối cảnh quốc tế hiện có nhiều biến động, sự cạnh tranh ngày càng cao.

Dự thảo không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn nhấn mạnh phát triển bền vững, bảo đảm phúc lợi xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được đặt ở vị trí rất quan trọng, thể hiện sự tự giác, nhận diện rõ hơn yêu cầu, thách thức trong nhiệm kỳ tới; có sự liên kết rõ giữa chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, giúp tăng tính khả thi, tạo sự đồng bộ trong hành động.

Ông Nguyễn Bách Khoa, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng, chung sức của toàn dân tộc, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng và toàn diện.

Quy mô, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố vững chắc.

Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn, bản lĩnh, trí tuệ, uy tín của Đảng ta, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao hơn, mục tiêu rõ ràng hơn, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh: Phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc.

Để thực hiện mục tiêu trên, Trung ương cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045; trong đó đặc biệt quan tâm đến mô hình tổ chức hành chính, phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và cải cách tiền lương.

Việc phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; coi trọng việc phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nhân văn.

Cùng đó, tiếp tục tăng cường quốc phòng-an ninh, đối ngoại, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tăng cường đoàn kết trong Đảng

Chia sẻ về định hướng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, giai đoạn 2026-2030, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Bách Khoa cho biết, đoàn kết là truyền thống quý báu, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Bách Khoa, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Trong bối cảnh mới, đặc biệt là khi triển khai mô hình tổ chức hành chính tinh gọn, hợp nhất các cấp trung gian, việc duy trì đoàn kết, thống nhất trong Đảng càng có ý nghĩa then chốt. Đoàn kết phải thực chất, xuất phát từ mục tiêu chung vì lợi ích của Đảng, của nhân dân, không hình thức, không mâu thuẫn lợi ích cục bộ. Chỉ có đoàn kết thực sự mới bảo đảm cho việc thực thi mô hình mới thành công.

Cùng với đó, phải kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, là yêu cầu sống còn của Đảng và chế độ. Do đó, Trung ương cần phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa tham nhũng ngay từ khi mới manh nha.

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy thay đổi, yêu cầu về chất lượng, năng lực, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ ngày càng cao, do đó cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước khi bổ nhiệm, điều động.

Ông Khoa cho rằng phải có cơ chế đánh giá cán bộ một cách công tâm, khách quan, toàn diện, dựa trên phẩm chất, năng lực thực tiễn và hiệu quả công việc; mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Hiệp Phạm Quang Chiến chia sẻ, trong dự thảo văn kiện, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, trong sạch, vững mạnh cùng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là một trụ cột xuyên suốt.

Bởi vì Đảng không tự làm mới, không tự đổi mới mình, không thật sự dẫn dắt và kiểm soát tốt thì dù chính sách, tổ chức tốt đến đâu cũng khó mang lại hiệu quả thực chất. Việc văn kiện nhấn mạnh sớm hơn tới việc này là một bước tiến quan trọng.

Trung ương cần xác định rõ mục tiêu: Đảng bộ các cấp đến hết nhiệm kỳ 2026-2030 phải thật sự là tổ chức có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên,” cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với thực hiện mục tiêu trên, các bên liên quan cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao đạo đức cách mạng; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa;” phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm vi phạm.

Theo ông Phạm Quang Chiến, cần tiếp tục gắn công tác xây dựng Đảng với công tác chính quyền, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở mỗi cấp, có như thế công tác xây dựng Đảng sẽ không tách rời nhiệm vụ phát triển.

Ông Chiến cho rằng cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và cầm quyền của Đảng; củng cố và hoàn thiện thể chế, quy chế hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hệ thống chính trị ở cơ sở; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phân cấp, phân quyền rõ ràng, kiểm soát quyền lực chặt chẽ./.

