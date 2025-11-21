Kiều bào phát huy vai trò chủ động, đóng góp ý kiến cho Dự thảo văn kiện Đảng

Gần 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược và sức mạnh mềm của đất nước trong hội nhập quốc tế và đối ngoại Nhân dân trong thời kỳ mới.

Với 6,5 triệu người Việt sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, kiều bào được xem là “một bộ phận không tách rời của dân tộc,” củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước.”

Người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là giới trí thức, chuyên gia, doanh nhân đang tích cực đóng góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, với mong muốn đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập sâu rộng và bền vững.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên đã chia sẻ với Báo Điện tử VietnamPlus về những kết quả nổi bật trong công tác kiều bào.

Phát huy trí tuệ kiều bào trong xây dựng đất nước

- Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV ghi nhận kết quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai tích cực và thực chất hơn. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?

Ông Nguyễn Trung Kiên: Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt nhiều kết quả nổi bật, thể hiện bước phát triển mới cả về tư duy, cách làm và hiệu quả thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng đến các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa, tiếng Việt, hỗ trợ hội nhập tại nước sở tại và củng cố sự đoàn kết cộng đồng. Những nỗ lực này đã góp phần tạo nền tảng vững chắc để bà con yên tâm ổn định cuộc sống, gắn bó hơn với quê hương và từ đó phát huy mạnh mẽ tiềm năng, trí tuệ, tình cảm của kiều bào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trên tinh thần đó, các cơ quan trong hệ thống chính trị đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác.

Công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ pháp lý được triển khai chủ động, kịp thời, thể hiện rõ tinh thần lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Công tác gìn giữ tiếng Việt, văn hoá dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực với các lớp dạy tiếng Việt, chương trình “Tủ sách Tiếng Việt,” hoạt động văn hoá cộng đồng được lan toả ở các nước và nhiều khu vực.

Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng đến các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa, tiếng Việt, hỗ trợ hội nhập tại nước sở tại và củng cố sự đoàn kết cộng đồng.

Công tác kết nối, thu hút và phát huy nguồn lực trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào được mở rộng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và y tế.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần lấy kiều bào làm trung tâm của chính sách.

Nhiều mô hình, sáng kiến do kiều bào khởi xướng đã được kết nối, hỗ trợ triển khai trong nước; ngày càng nhiều chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng chính sách, tư vấn chiến lược phát triển, đồng hành trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hơn 1.000 người Việt ở Nhật Bản trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Kyushu, Nhật Bản năm 2025. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Trong giai đoạn tới, khi Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được triển khai sâu rộng, thực chất hơn nữa, đóng góp tích cực cho mục tiêu xây dựng đất nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam và con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Khát vọng đồng hành cùng dân tộc

- Xin ông cho biết những ý kiến đóng góp của kiều bào cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng?

Ông Nguyễn Trung Kiên: Đợt lấy ý kiến của kiều bào đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng được triển khai sâu rộng, đến nay đã nhận được hơn 1.300 lượt ý kiến từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài từ khắp các châu lục.

Các ý kiến đều thể hiện niềm tin, tình cảm, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đồng hành cùng Tổ quốc, coi việc đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện là cơ hội để thể hiện lòng yêu nước và trí tuệ của cộng đồng người Việt trên toàn cầu.

Kiều bào tại Trung Quốc hướng về quê hương với niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: TTXVN phát)

Về tổng thể, kiều bào đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị lần này có chất lượng và tầm nhìn chiến lược cao, thể hiện rõ sự liên thông giữa ba lĩnh vực quan trọng là kinh tế-xã hội-xây dựng Đảng. Nhiều ý kiến đánh giá cao bước đổi mới trong tư duy lãnh đạo khi lần đầu tiên bốn báo cáo lớn được tích hợp trong một Báo cáo chính trị duy nhất và việc đưa Chương trình hành động thực hiện ngay trong Báo cáo, thể hiện tinh thần “nói đi đôi với làm.”

Về chủ đề của Đại hội, kiều bào bày tỏ sự thống nhất và đồng thuận cao, coi đây là thông điệp ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện khát vọng phát triển và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về tổng thể, kiều bào đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị lần này có chất lượng và tầm nhìn chiến lược cao, thể hiện rõ sự liên thông giữa ba lĩnh vực quan trọng là kinh tế-xã hội-xây dựng Đảng.

Về chủ trương phát triển, kiều bào đánh giá cao các định hướng mới, nhấn mạnh ba trụ cột khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực trung tâm của mô hình phát triển mới.

Về đối ngoại và hội nhập quốc tế, các kiến nghị tập trung vào tăng cường phối hợp giữa cơ quan đại diện với hội đoàn, phát huy vai trò của kiều bào trong ngoại giao văn hóa, khoa học, giá trị Việt - phát triển mạng lưới “Sứ giả Nhân dân” để quảng bá hình ảnh Việt Nam sáng tạo, nhân văn và hội nhập.

Một buổi dạy tiếng Việt cho con em kiều bào và người dân Lào . (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Với chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đa số ý kiến đồng thuận cao với tinh thần của Dự thảo, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực của đất nước và nêu các đề xuất cụ thể về: tạo hành lang pháp lý ổn định để kiều bào yên tâm hội nhập và đóng góp; đẩy mạnh dạy và học tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; cải cách hành chính, số hóa dịch vụ công; phát triển các chương trình giao lưu, học bổng, thực tập cho thanh niên, sinh viên kiều bào; xây dựng mạng lưới trí thức-doanh nhân-chuyên gia Việt toàn cầu, kết nối với địa phương trong nước.

- Ông có chia sẻ đôi lời kỳ vọng gửi đến Đại hội XIV của Đảng?

Ông Nguyễn Trung Kiên: Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn mới với khát vọng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.

Với 7 nghị quyết quan trọng được Trung ương ban hành thời gian gần đây, cùng với Nghị quyết Đại hội XIV sắp tới và các nghị quyết tiếp theo trong tương lai, chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng vào một nền tảng chính sách mạnh mẽ, đồng bộ, tạo động lực đưa đất nước hiện thực hóa tầm nhìn 2045: Trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn dõi theo và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội, bởi mỗi quyết sách của Đảng đều gắn liền với tương lai và vị thế của đất nước, cũng là tương lai và niềm tự hào của gần 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống trên khắp thế giới.

Đông đảo kiều bào tại Nhật Bản chăm chú theo dõi truyền hình trực tiếp đại lễ 80 năm Quốc khánh qua màn hình lớn. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định và phát huy tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng, đề ra những quyết sách đúng đắn, đột phá, vừa kế thừa truyền thống vừa mở ra con đường phát triển mới phù hợp với thời đại. Đại hội không chỉ là nơi tổng kết chặng đường đã qua, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Mỗi quyết sách của Đảng đều gắn liền với tương lai và vị thế của đất nước, cũng là tương lai và niềm tự hào của gần 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống trên khắp thế giới.

Chúng tôi tin tưởng rằng đồng bào ta ở khắp năm châu sẽ luôn hướng về Tổ quốc với tình cảm sâu nặng, niềm tin sắt son và quyết tâm đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đặt con người Việt Nam, dù ở trong nước và ở nước ngoài, ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên để đất nước phát triển nhanh, bền vững, hội nhập sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

Tuổi trẻ kiều bào chung tay viết tiếp câu chuyện hoà bình. (Ảnh: TTXVN)

