Văn kiện Đại hội XIV: Làm cho ý Đảng hòa cùng lòng dân

Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, khi văn kiện là sản phẩm của hàng triệu trái tim và khối óc, đó chính là sức mạnh để đất nước vươn mình, cất cánh.

Từ ngày 15/10 đến 15/11, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp ý cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV đã lan tỏa trên cả nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Với sự chuẩn bị công phu, đổi mới và tinh thần cầu thị, hàng triệu ý kiến tâm huyết đã được tiếp thu, thể hiện sự đồng thuận, niềm tin và trí tuệ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới Đại hội XIV.

Ba dự thảo gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng được chuẩn bị kỹ lưỡng và có nhiều đổi mới.

Lần đầu tiên, Báo cáo Chính trị được tích hợp theo một trục thống nhất, đồng bộ từ mục tiêu, nhiệm vụ đến giải pháp. Công tác chuẩn bị trải qua nhiều vòng thảo luận, góp ý, thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ trong lãnh đạo của Đảng.

Ông Trịnh Xuân An-Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cho biết, Báo cáo cho thấy sự đổi mới, sáng tạo, đồng thời thể hiện trách nhiệm để làm sao đó, văn kiện có nhiều nội dung nhưng chúng ta nhấn vào nội dung nào là cốt lõi để nhân dân, nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu để đóng góp trực diện, trực tiếp và hiệu quả nhất.

Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Lào: "Chúng tôi đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào rất là vui mừng, hoàn toàn nhất trí với văn bản sự kiện này cộng đồng chúng tôi cũng chỉ rằng tới đây đất nước chúng ta Đại hội thành công tốt đẹp làm sao đưa vị thế Việt Nam lên trường quốc tế."

Từ các hội nghị Trung ương đến hội thảo của giới trí thức, từ phòng họp cơ quan đến diễn đàn trực tuyến, không khí góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thực sự lan tỏa mạnh mẽ.

Hàng triệu ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đảng viên lão thành, doanh nhân và người dân cùng đồng thuận với dự thảo. Mỗi góp ý không còn là “đóng góp cho Đảng,” mà là góp phần kiến tạo tương lai của chính mình, của đất nước mình.

Và khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, khi văn kiện là sản phẩm của hàng triệu trái tim và khối óc, đó chính là sức mạnh để đất nước vươn mình, cất cánh./.