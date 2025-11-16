Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ 15/10. Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân kéo dài đến 15/11/2025.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, ngày 21/10/2025, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV cung cấp "Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng" làm tài liệu tham khảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thảo luận, góp ý các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã công bố lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Tròn 1 tháng qua kể từ ngày công bố, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ và đạt kết quả tích cực.

Khẳng định ý chí kiên định, khát vọng phát triển đất nước

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, về chủ đề Đại hội, đa số ý kiến thống nhất cao, khẳng định chủ đề có tính khái quát sâu sắc, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn, mục tiêu và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định ý chí kiên định, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, các ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết XIII và 40 năm đổi mới; về hạn chế, yếu kém; quan điểm, mục tiêu phát triển giai đoạn mới; về mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026 - 2030; định hướng phát triển, nhiệm vụ và giải pháp; về xây dựng Đảng…

Có thể thấy, so với các kỳ Đại hội gần đây, điểm mới của Báo cáo chính trị lần này là sự tích hợp nội dung 3 văn kiện, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng.

Việc tích hợp này thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới về cách xây dựng văn kiện, xuất phát từ thực tiễn mới của đất nước, sự phát triển nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện của Đảng, bảo đảm sự nhất quán về nội dung; ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Chị Lương Bích Loan, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho rằng, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính... là rất phù hợp.

Vì ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, đời sống sẽ tạo ra năng suất, hiệu quả cao, rút ngắn khoảng cách phát triển. Tuy vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng, Nhà nước cần có thêm các chính sách đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng viễn thông tương ứng ở những xã miền núi, biên giới.

Qua góc nhìn thực tiễn những thành tựu đổi thay của đất nước trong thời qua, nhất là nghiên cứu dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Tiến sỹ Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu bày tỏ, dự thảo văn kiện đã xác định đúng tinh thần kế thừa và đổi mới, đặt trọng tâm vào xây dựng đất nước “phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.”

Tuy nhiên, dự thảo văn kiện cần thể hiện rõ hơn tầm nhìn về phát triển con người Việt Nam toàn diện, không chỉ là nguồn lực, mà còn là mục tiêu của mọi chính sách.

Tiến sỹ Nguyễn Trung Hiếu, Khoa Du lịch và Văn hóa-Nghệ thuật, Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, không chỉ coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn của xã hội, mà còn khẳng định văn hóa là “sức mạnh mềm” chiến lược, góp phần nâng tầm vị thế và bản lĩnh dân tộc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Để khai thác hiệu quả “sức mạnh mềm” văn hóa, theo Tiến sỹ Nguyễn Trung Hiếu, Đảng, Nhà nước cần thể chế hóa thành các chương trình hành động cụ thể, gắn với giáo dục, khoa học công nghệ, đặc biệt là ngoại giao văn hóa. Điều này sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự tin, tự lực và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, đồng thời giúp Việt Nam phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, đa số ý kiến đánh giá dự thảo được xây dựng chặt chẽ, mục tiêu và giải pháp rõ ràng, tính hành động cao. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, các ý kiến đề nghị ưu tiên vào các chiến lược trọng tâm, tránh dàn trải.

Phản ánh toàn diện, khái quát sâu sắc những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới

Nhiều ý kiến đã chia sẻ về nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Đa số thống nhất đánh giá, dự thảo Văn kiện đã phản ánh toàn diện, khái quát sâu sắc những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, đặc biệt là thành tựu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Là cán bộ, giảng viên trường Đảng, Tiến sỹ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II) luôn quan tâm sâu sắc đến nội dung văn kiện Đại hội; trong đó có nội dung đánh giá về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước.

"Sau năm 1975, đất nước đã trải qua giai đoạn nhiều khó khăn, thử thách, nhất là về kinh tế-xã hội. Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã quyết định Đổi mới đất nước. Như vậy, Đại hội XIV lần này vừa tròn 40 năm Đổi mới đất nước. Việc dự thảo văn kiện dành một mục để đánh giá kết quả Đổi mới là rất cần thiết."

Theo Tiến sỹ Vũ Trung Kiên, đánh giá tổng kết cần thẳng thắn, nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện, dự báo được bối cảnh tình hình thế giới, khu vực cũng như tâm tư, tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài… tác động, ảnh hưởng đối với sự phát triển, ổn định của đất nước.

Từ đó, Đảng có thể đề ra những quyết sách phù hợp; đồng thời cần hạn chế tối đa những đánh giá định tính chung chung mà cần những con số cụ thể.

Về sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng qua 40 năm đổi mới, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn (Phú Thọ) Nguyễn Xuân Tư đóng góp ý kiến, nhận định báo cáo đã khái quát đúng quá trình phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, báo cáo cần nhấn mạnh hơn tính kế thừa và sáng tạo trong vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam; tiếp tục phát triển lý luận mới về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng xã hội số và con người số, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới…

Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các ý kiến nhìn chung đều thống nhất với những đánh giá trong dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng về kết quả, hạn chế sau 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, đồng thời đề xuất nhiều nội dung cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện trong giai đoạn tới. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu thực hiện thực chất nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục tính hình thức..

Bà Bùi Thị Quỳnh Nga, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, báo cáo cần đánh giá sâu hơn chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng; có hướng dẫn cụ thể hơn về hình thức tham gia sinh hoạt đảng đối với đảng viên công tác ở xa; nơi sinh hoạt đảng của đảng viên làm việc trong các công ty, xí nghiệp khi đơn vị chưa thành lập được chi bộ; việc kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng đối với những đơn vị tư nhân như các trường mầm non tư thục...

Đồng thời, bà Nga đề xuất sửa đổi Điều lệ Đảng đối với tất cả các nội dung liên quan cấp huyện trước đây và quy định cụ thể đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy xã, phường sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Chia sẻ ý kiến về nội dung này, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Sơn (Phú Thọ) Hoàng Văn Minh đóng góp: Dự thảo đã nêu đầy đủ các nhận định, đánh giá về thực hiện tôn chỉ, mục đích, bản chất giai cấp, nguyên tố tổ chức, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Dự thảo tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt nhấn mạnh đến việc kiên định, nghiên cứu phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam ở thời điểm hiện tại và thời gian tới.

Ông Hoàng Văn Minh đề xuất, cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp học tập lý luận chính trị, gắn lý luận với thực tiễn, tạo sự hấp dẫn, thiết thực. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng cần theo hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng và thiết lập cơ chế phản biện nội bộ hiệu quả trong Đảng, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay và phù hợp với thực tế...

Với tinh thần cầu thị, dân chủ và trách nhiệm cao, việc lấy ý kiến nhân dân đối với các văn kiện Đại hội XIV sẽ giúp Đảng hoàn thiện đường lối, chính sách phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Việc lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhân dân... vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân./.

