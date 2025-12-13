Công an Hà Nội mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 13/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ cùng các sự kiện lớn, lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn Thủ đô.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, đợt cao điểm nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công an thành phố tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai gây bức xúc dư luận.

Mục tiêu xuyên suốt của đợt cao điểm là phấn đấu không để xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội trọng đại trên địa bàn Thủ đô.

Công an thành phố cũng xác định yêu cầu chủ động đánh giá, dự báo, nhận diện các loại tội phạm nổi lên theo từng lĩnh vực, tuyến, địa bàn để kịp thời đấu tranh, xử lý hiệu quả, không để tình hình phức tạp kéo dài. Công tác phòng ngừa được chú trọng, gắn với kiểm soát chặt chẽ tình hình, nhằm thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu các đơn vị, lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức thực hiện đợt cao điểm với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, xác định đúng tính chất của "cao điểm."

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh phương châm “6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ nội dung, biện pháp, rõ tiến độ và rõ kết quả; yêu cầu chủ động tấn công tội phạm từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ “gốc”, không để tội phạm hoạt động công khai, trắng trợn, lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân. Mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 15/12/2025 đến ngày 16/3/2026. Trong thời gian này, Công an thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết hiệu quả năm “điểm nghẽn” trên địa bàn.

Trong đó, Công an thành phố được giao chủ trì giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý các vấn đề về ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để cụ thể hóa mục tiêu, Công an thành phố Hà Nội đã giao các đơn vị, lực lượng triển khai 7 nhóm chỉ tiêu chung và 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Công an các xã, phường, đồn Công an căn cứ kế hoạch chung, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp triển khai hiệu quả đợt cao điểm, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài ngành đẩy mạnh tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, góp phần tạo khí thế lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Ngay sau lễ phát động, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức diễu hành lực lượng, phương tiện qua các tuyến phố chính, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân Thủ đô./.