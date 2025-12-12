Chính trị

Trung tướng Lê Văn Hướng giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm Trung tướng Lê Văn Hướng, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Lê Văn Hướng. (Nguồn: Quân đội Nhân dân)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo Quyết định số 2707/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm Trung tướng Lê Văn Hướng, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (12/12/2025)./.

