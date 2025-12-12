Trung tướng Lê Văn Hướng giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Theo Quyết định số 2707/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm Trung tướng Lê Văn Hướng, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (12/12/2025)./.
Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Nguyễn Trọng Nghĩa
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.