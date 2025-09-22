Bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong 9 tháng năm 2025, cả nước có hơn 1.000 dự án nhà ở thương mại, trong đó có 960 dự án đang triển khai, với tổng quy mô khoảng gần 149 ngàn căn hộ chung cư và hơn 249 ngàn căn nhà ở riêng lẻ.