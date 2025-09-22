Chính trị

Bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 22/9/2025.

Ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2110/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Quang Đạo là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/9/2025./.

