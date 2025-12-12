Tổng kết cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận đánh giá cao nỗ lực, phối hợp của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Trung ương Đoàn, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan trong tổ chức cuộc thi; biểu dương tinh thần hưởng ứng sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, nhất là đoàn viên lực lượng vũ trang, cùng sự đóng góp của cán bộ Đoàn và các chuyên gia; chúc mừng các thí sinh xuất sắc và các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì đã góp phần vào thành công của cuộc thi.

Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt ấn tượng với sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi chỉ sau sáu tháng phát động hơn 7,3 triệu lượt dự thi. Nhiều địa phương, đơn vị đạt tỷ lệ tham gia rất cao, cho thấy sự quan tâm sâu sắc, tinh thần học hỏi, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, ý thức chính trị của công dân ngày càng rõ nét của thế hệ trẻ hôm nay. Đây cũng là cuộc thi tìm hiểu lần đầu tiên thông qua chuyển đổi số thể hiện sự tiên phong đi đầu trong những việc mới, việc khó của Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy và nhân rộng thành công của cuộc thi trong thanh niên; đa dạng hóa các mô hình tuyên truyền về lịch sử, lập hiến, lập pháp và về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, đặc biệt trên các nền tảng số, phù hợp với cách thức tiếp cận thông tin của giới trẻ hiện nay.

Song song đó, các cơ quan truyền thông duy trì, phát triển các chuyên trang, chuyên mục và sản phẩm truyền thông về Quốc hội, qua đó góp phần bồi đắp tình cảm, niềm tự hào và sự tin tưởng của nhân dân. Mỗi đoàn viên, thanh niên dù ở bất kỳ vị trí hay hoàn cảnh nào đều không ngừng học tập, trau dồi kiến thức pháp luật, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến cho Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Trước yêu cầu phát triển của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Quốc hội Việt Nam cần tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Trên hành trình đó, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay là lực lượng xung kích, mang trong mình trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng xây dựng đất nước. Quốc hội luôn sẵn sàng đồng hành, lắng nghe, tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò, trí tuệ, trách nhiệm đối với sự nghiệp chung của dân tộc, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết công tác chuyển đổi số đã được tận dụng tối đa trong triển khai cuộc thi. Nhờ đó, những nội dung về pháp luật và tư liệu lịch sử vốn thường bị xem là khô khan đã được "mềm hóa," trở nên sinh động, gần gũi hơn thông qua cách thiết kế câu hỏi và hình thức trả lời trên nền tảng công nghệ, phù hợp thói quen sử dụng mạng xã hội của giới trẻ. Chính sự đổi mới này đã tạo sức hút mạnh mẽ, lôi cuốn đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, qua đó cho thấy người trẻ hôm nay không thờ ơ với chính trị hay vận mệnh đất nước. Các bạn trẻ đến với cuộc thi với tâm thế của một công dân số có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp trí tuệ cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức trong 6 tháng với 2 chặng liên tiếp. Chặng 1 diễn ra trước, từ ngày 2/6/2025 đến 11/11/2025, gồm 23 tuần thi trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng "Thanh niên Việt Nam" và website thitructuyen.doanthanhnien.vn. Mỗi tuần gắn với một chủ đề và thí sinh trả lời đúng từ 7/10 câu sẽ được cấp chứng chỉ trực tuyến. Trong chặng này, cuộc thi thu hút với hơn 7,3 triệu lượt thi.

Chặng 2 được tổ chức nối tiếp, từ ngày 14/10/2025 đến 2/12/2025, gồm 8 tuần thi tương tác trực tuyến phát sóng trên các nền tảng số của Trung ương Đoàn. Người tham gia trả lời câu hỏi bằng hình thức bình luận trực tiếp và nhận giải thưởng nếu là người trả lời đúng và nhanh nhất. Chặng này ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt tiếp cận, tương tác và bình luận trên Facebook.

Thành công của cuộc thi không chỉ cho thấy hiệu quả của chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục, lan tỏa tri thức về Quốc hội và pháp luật, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức công dân số trong thanh niên hôm nay./.

