Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Sáng 19/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 ngày Quốc Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Tại cuộc họp, trình bày báo cáo tóm tắt tình hình triển khai các nhiệm vụ kỷ niệm 80 ngày Quốc Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức cho biết, các cơ quan, đơn vị của Quốc hội đã tích cực, khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao; cơ bản không gặp khó khăn, vướng mắc lớn trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Phấn đấu bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.

Ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức, các cơ quan đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, đồng thời tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm hiện tại, đã có 7/24 nhiệm vụ hoàn thành sớm và đúng tiến độ đề ra.

Liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, ông Lê Quang Tùng cho biết, công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động này được Văn phòng Quốc hội triển khai bài bản, kịp thời. Trong đó, đã ban hành các đề án, kế hoạch tuyên truyền cho từng sự kiện; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý báo chí Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí, góp phần tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, đậm nét các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Cùng với đó, Văn phòng Quốc hội đã bảo đảm kinh phí để các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng; một số cơ quan hữu quan đã chủ động bố trí kinh phí bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Về những nhiệm vụ đang triển khai, ông Lê Quang Tùng thông tin, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu và đang phối hợp, tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ, như: chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện dự thảo cuốn sách “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”; chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì; chuẩn bị tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân; thành lập và xây dựng Bảo tàng Quốc hội Việt Nam; sản xuất phim tài liệu Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam; biên soạn, xuất bản Sách ảnh song ngữ 80 năm Quốc hội Việt Nam; biên soạn, xuất bản sách Lịch sử Quốc hội Việt Nam tập 5 giai đoạn 2011-2026; tổ chức Thi tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những công việc, nhiệm vụ phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm; đóng góp ý kiến và thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai; rà soát những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ nhằm tăng cường công tác phối hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao tinh thần chủ động, sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực của các cơ quan, đặc biệt là Văn phòng Quốc hội với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Đồng thời ghi nhận đóng góp của chính quyền, nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức, cơ quan hữu quan trong việc phối hợp tổ chức thành công chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai" nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945-16/8/2025) và kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Văn phòng Quốc hội cần có báo cáo tổng kết thành tích và có khen thưởng xứng đáng với những tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật vào việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, các hoạt động kỷ niệm 80 Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do vậy cần tập trung cao độ, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3/2025, để quý 4/2025 công bố các sản phẩm và chuẩn bị chu đáo cho Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia vào cuối tháng 12/2025.

Với khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn, đòi hỏi sự tập trung, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi toàn bộ nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm./.

Phát động Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, chia thành 2 chặng thi.