Đồng chí Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Chiều 21/12, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị.

Theo Quyết định số 2584-QĐNS/TW ngày 18/12/2025, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Bộ Chính trị đã thống nhất cao, đồng ý phân công đồng chí Nguyễn Hồng Diên đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quốc hội; đồng thời là sự ghi nhận, tín nhiệm, đánh giá cao đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những kết quả đã đạt được của đồng chí Nguyễn Hồng Diên trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá đồng chí Nguyễn Hồng Diên là lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm công tác ở địa phương và Bộ Công Thương.

Trải qua nhiều môi trường công tác, dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Hồng Diên luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có bản lĩnh chính trị, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên trên cương vị công tác mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với kinh nghiệm, sở trường, năng lực công tác, đồng chí Nguyễn Hồng Diên sẽ nhanh chóng tiếp cận và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, cùng đồng chí Bí thư Đảng ủy, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng tập thể Đảng ủy Quốc hội đoàn kết, dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Trong đó, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tích cực, khẩn trương cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược của Đảng, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị trong một số lĩnh vực được ban hành gần đây; quan tâm lắng nghe ý kiến của nhân dân nhằm góp phần vào việc định hướng chủ trương, đường lối của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đồng chí Nguyễn Hồng Diên cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, phấn đấu để hoạt động Quốc hội ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Cùng với đó là chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; trước mắt trong thời gian tới triển khai tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, nhất là đối với Đảng ủy Chính phủ để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đạt kết quả cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Quốc hội số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ hoạt động của Đảng ủy Quốc hội, hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Hồng Diên sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực công tác, cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Bày tỏ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, dù đã trải qua nhiều năm công tác trong hệ thống chính trị từ địa phương đến Trung ương và đã từng đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan Đảng, chính quyền ở địa phương; tham gia Trung ương, Quốc hội 2 khóa liên tiếp nhưng đây là lần đầu tiên được làm việc trực tiếp và thường xuyên tại các cơ quan của Quốc hội.

Trên cương vị công tác mới, tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, khiêm tốn học hỏi; mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của Đảng ủy và lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội và cá nhân đồng chí Thủ tướng, đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, các cơ quan liên quan để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành quả chung của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản lý hành chính công, Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kinh tế. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình trước đây; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 4/2021, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Từ tháng 1/2025, đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ tháng 2/2025, đồng chí được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 16/7/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, chiều 21/12, sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2025 theo đúng Quy định, Hướng dẫn của Trung ương

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Không khí kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội rất thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, với tinh thần xây dựng.

Nhiều ý kiến rất tâm huyết, đánh giá cụ thể về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế đối với từng nội dung về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Trên cơ sở góp ý của các đồng chí, Ban Tổ chức Đảng ủy sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo và chuẩn bị các đánh giá, nhận xét của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đối với từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội theo quy định.

Ban Tổ chức Đảng ủy sẽ gửi tới các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy một lần nữa để góp ý trực tiếp trước khi gửi báo cáo Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan./.

