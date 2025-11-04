Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Sáng 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho đồng chí Trịnh Văn Quyết và đồng chí Lê Minh Trí./.