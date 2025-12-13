Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo

Tối 13/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (khu phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), TechFest Việt Nam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới” đã chính thức khai mạc.

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng đổi mới sáng tạo của Thủ đô và cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các bộ, ngành, địa phương nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ đô Hà Nội, Ban tổ chức TechFest và các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước đã rất nỗ lực, có nhiều đóng góp cho sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết chiến lược trên nhiều lĩnh vực, trong đó các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72… xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá then chốt; yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; chuyển từ “tư duy quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”; giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm; xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia; phát triển năng lượng xanh; phát triển con người...

Chính phủ đã ban hành các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị với mục tiêu hướng tới xây dựng Quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ tiên tiến, thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh; phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham các gian hàng tại triển lãm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Qua đó, xếp hạng chỉ số GII của Việt Nam tăng từ vị trí 71/132 quốc gia (năm 2010) lên vị trí 44/133 quốc gia (năm 2025). Nền tảng số đang phát triển mạnh mẽ (phủ sóng 3G/4G gần 95% dân số và đang triển khai 5G). Liên hợp quốc xếp hạng chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam năm 2024 tăng 15 bậc so với năm 2022, xếp thứ 71/193 thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ nhưng do xuất phát điểm chậm hơn nên hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn còn có khoảng cách so với khu vực, thế giới và chưa tương xứng với tiềm năng, trí tuệ, năng lực của con người Việt Nam.

Với mục tiêu chung là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam trở thành Quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, để Việt Nam tiếp tục có những “kỳ lân” công nghệ, để bắt kịp, tiến cùng và có thể vượt lên trong dòng chảy công nghệ toàn cầu, từ đó, góp phần thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ giữ vai trò nòng cốt, chủ động hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ rào cản cho các mô hình kinh doanh, công nghệ mới; chấp nhận rủi ro và thách thức trong quá trình thử nghiệm, triển khai các mô hình mới, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý, giám sát rủi ro đồng bộ, công khai, minh bạch.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số dùng chung; vận hành đồng bộ các nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp như kế toán, thuế, quản trị nhân sự, tài chính.

Thủ tướng chỉ ra một số nhiệm vụ cần tạo ra đột phá. Đó là, đẩy mạnh chuyển đổi số để 100% thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường số, không phụ thuộc địa giới hành chính, hướng đến nền hành chính không giấy tờ; phát triển trợ lý ảo, tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay đặc thù cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ và tài sản trí tuệ; phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, viện trường và quỹ hợp tác công-tư; vận hành hiệu quả sàn giao dịch chứng khoán dành cho khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, trình Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tháng 12/2025.

Thủ đô Hà Nội tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, để “trái tim của cả nước” là trung tâm ươm tạo những ý tưởng mới, giải pháp mới, phát minh mới và là điểm tựa để các doanh nghiệp phát triển, vươn ra khu vực và thế giới.

Các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ khác, các doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo khởi nghiệp từ phổ thông đến sau đại học; xây dựng hệ thống đào tạo chuyên sâu về STEM, đổi mới sáng tạo và quản lý công nghệ; phát triển các phòng thí nghiệm mở, không gian sáng tạo, trung tâm hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đồng thời, tăng cường hợp tác giữa “Nhà nước - Nhà trường - Nhà khoa học - Nhà đầu tư” để thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sớm đưa nghiên cứu vào thực tiễn.

Với doanh nghiệp, nhà đầu tư, cần phát huy vai trò là trung tâm của đổi mới sáng tạo; chủ động đầu tư công nghệ, mô hình mới và tham gia ươm tạo, tăng tốc các startup; hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp dẫn dắt, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; mở rộng hợp tác với các quỹ đầu tư trong và ngoài nước; tích cực tham gia phát triển thị trường đầu tư mạo hiểm quốc gia theo từng giai đoạn.

Người dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro và thất bại là bài học quý; hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ, chuyển đổi số.

Thủ tướng đề nghị TechFest năm tới cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng lên tầm khu vực và quốc tế, kết nối sâu hệ sinh thái trong và ngoài nước.

TechFest phải trở thành nền tảng thu hút nguồn lực quốc tế, quỹ đầu tư, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ; thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định đầu tư với các quốc gia công nghệ mạnh; xây dựng và vận hành hiệu quả các trung tâm khởi nghiệp và tạo điều kiện để startup Việt Nam tham gia, thử nghiệm và mở rộng trên thị trường toàn cầu.

Với phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc,” Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng TechFest 2025 trên tinh thần “coi trọng trí tuệ, tranh thủ thời gian, quyết đoán kịp thời” sẽ thành công tốt đẹp.

Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ tiến những bước dài. Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho tài năng công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Data for Life. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại sự kiện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao Kỷ niệm chương vinh danh thành tích của ba đội thi xuất sắc tại Cuộc thi Data for Life mùa 3 năm 2025.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi cũng trao Voucher tham gia Trung tâm Đổi mới sáng tạo cho các đội. Cuộc thi Data for Life mùa 3 năm 2025 với tổng giá trị giải thưởng hơn 900 triệu đồng là sự ghi nhận dành cho những ý tưởng xuất sắc, những nỗ lực sáng tạo và tinh thần dấn thân vì cộng đồng của các đội thi, đồng thời mở ra cơ hội để các dự án tiếp tục được đồng hành, phát triển và lan toả trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao Bằng khen vinh danh 10 địa phương tiêu biểu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năm 2025.

Đây là những địa phương đã chủ động kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo; triển khai sáng kiến phù hợp điều kiện thực tiễn; xây dựng hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ; lan toả tinh thần sáng tạo tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cùng với đó, tạo ra tác động kinh tế-xã hội rõ rệt, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và quốc gia.

Cụ thể, 10 địa phương là: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Cần Thơ, Hải Phòng, Bắc Ninh, Khánh Hoà, Huế.

Có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, TechFest Việt Nam 2025 được tổ chức từ 12 đến 14/12/2025 dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến; sự góp mặt của hơn 20 tập đoàn, 50 quỹ đầu tư, hơn 100 tổ chức hỗ trợ và vườn ươm, cùng đại biểu đến từ 6 khu vực quốc tế gồm Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu.

Điểm mới nổi bật của TechFest Việt Nam 2025 là sự chuyển đổi mô hình từ “sự kiện hội trường” sang “sự kiện không gian mở,” cho phép người dân, startup, nhà đầu tư và viện trường tương tác trực tiếp giữa không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Các tọa đàm và hội thảo diễn ra trong các khu giao lưu rộng mở; trải nghiệm công nghệ được tăng cường thông qua các điểm tương tác thực tế. Đối tượng tham gia được mở rộng tới hộ kinh doanh, sinh viên, người cao tuổi và doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo thành một điểm hội tụ đa chiều kết nối thị trường-công nghệ-chính sách-đầu tư.

Biểu tượng Phù Đổng được số hóa trở thành hình tượng xuyên suốt, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thế hệ startup Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Trong khuôn khổ TechFest Việt Nam 2025 cũng diễn ra Diễn đàn Chính sách quốc gia hợp tác quốc tế về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia quốc tế thảo luận các xu hướng mới về đầu tư mạo hiểm, thương mại hóa công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mô hình hợp tác công-tư; cùng chuỗi hơn 20 hội thảo quốc tế, tọa đàm chuyên môn về AI, dữ liệu, fintech, công nghệ xanh, thể thao-công nghệ, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo mở.

Cùng với đó là không gian triển lãm, nơi công chúng trực tiếp trải nghiệm công nghệ AI, IoT, robot, vật liệu mới và các giải pháp công nghệ tiên phong./.

