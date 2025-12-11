Bộ trưởng Ngoại giao tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt

Ngày 11/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao và cảm ơn tình cảm, tâm huyết của Cố vấn đặc biệt Takebe trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều năm qua, nhất là trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, đào tạo nguồn nhân lực.

Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu bày tỏ vui mừng khi gặp lại Bộ trưởng Lê Hoài Trung sau lần gặp gỡ tại sự kiện “Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản” do Bộ Ngoại giao chủ trì, tổ chức thành công tại Quảng Ninh cuối tháng 11/2025.

Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Việt Nam trong thúc đẩy tiến độ của Dự án Trường Đại học Việt Nhật, cũng như sự quan tâm, ủng hộ của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đối với hoạt động của Trường, ông Takebe đã thông tin về các thành tích mà Trường Đại học Việt Nhật đạt được trong thời gian gần đây, đồng thời chia sẻ về định hướng phát triển của trường trong thời gian tới.

Khẳng định Lãnh đạo Việt Nam rất quan tâm và mong muốn phía Nhật Bản phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy xây dựng Trường Đại học Việt Nhật trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu khu vực trong tương lai, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao những tiến triển tích cực gần đây của Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật, cũng như tầm nhìn và định hướng của trường về đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho Nhật Bản và Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực quan trọng có tính chiến lược.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Cố vấn đặc biệt Takebe thúc đẩy kết nối đầu ra ổn định cho sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Việt Nhật, hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cần thiết đáp ứng nhu cầu của hai nước, trong đó tập trung vào đào tạo nhân lực chất lượng cao về bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới./.

