Triển lãm Việt Nam-Nhật Bản: Kết nối văn hóa, thúc đẩy hợp tác địa phương

Ngày 25/11, tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Triển lãm địa phương Việt Nam-Nhật Bản và không gian giao lưu văn hóa. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”, đồng thời là sự kiện hợp tác chính thức cấp địa phương đầu tiên giữa hai nước trong vòng 2 năm trở lại đây.

Triển lãm quy tụ 37 gian trưng bày, gồm 22 gian của các địa phương nước ta, 15 gian hàng của Nhật Bản cùng 5 gian giao lưu văn hóa Việt-Nhật.

Trong đó, Quảng Ninh có 3 gian giới thiệu sản phẩm OCOP và các nét đặc trưng về du lịch, văn hóa; phía Nhật Bản có 2 gian trưng bày văn hóa theo thiết kế nhận diện chung của Bộ Ngoại giao.

Các gian hàng đã giới thiệu tới du khách những sản phẩm đặc trưng của 2 quốc gia, thể hiện rõ sắc thái văn hóa và sản vật vùng miền.

Các gian trưng bày của Quảng Ninh được xây dựng theo chủ đề “Quảng Ninh – Hội tụ văn hóa, tỏa sáng du lịch”, sử dụng các giải pháp trưng bày hiện đại như màn hình trình chiếu, mã QR tra cứu tài liệu, hộp đèn nhận diện. Điểm nhấn là các hoạt động trải nghiệm như nghệ thuật trà đạo, trình diễn tranh dân gian và giới thiệu sản phẩm OCOP, du lịch.

Sáng 25/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản, kêu gọi các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển, đóng góp vào sự thịnh vượng chung và quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Thủ tướng kỳ vọng sự kiện lần này sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, tạo “cú hích mới” cho chặng đường hợp tác sáng tạo, hiệu quả giữa 2 quốc gia, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa theo phương châm “chân thành - tình cảm - tin cậy - thực chất - hiệu quả - cùng có lợi” như mong muốn của 2 đất nước, 2 dân tộc./.

Quan hệ hợp tác địa phương là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung mong các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Gunma, cùng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, với các nội dung hợp tác mới.