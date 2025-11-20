Festival quốc tế Âm nhạc mới Á-Âu: Nhiều nhạc sỹ quốc tế viết về Việt Nam

Festival quốc tế Âm nhạc mới Á-Âu lần thứ IV, do Hội Nhạc sỹ Việt Nam phối hợp với các ban, ngành Trung ương và Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 1/12 tại Hà Nội và Phú Thọ.

Chia sẻ với báo chí ngày 20/11, Thiếu tướng, Nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh (Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam) cho biết festival năm nay sẽ có sự tham dự của khoảng 30 đại biểu, nghệ sỹ đến từ: Liên bang Nga, Tatarstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cộng hòa Adygea, Đan Mạch, Bỉ, Đức, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Lào... sẽ tham gia biểu diễn, giao lưu và giảng dạy.

Phía Việt Nam có khoảng hơn 220 nhạc sỹ, nghệ sỹ đến từ các đoàn nghệ thuật trong nước gồm: Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hội Nhạc sỹ Việt Nam...

Festival quốc tế Âm nhạc mới Á-Âu năm 2025 là diễn đàn nghệ thuật để Việt Nam tiếp tục quảng bá những thành tựu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, quảng bá những tác phẩm mới của các nhạc sỹ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để các nhạc sỹ, nghệ sỹ nước ngoài hiểu sâu hơn về đất nước, con người, về nền văn hóa, âm nhạc Việt Nam, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp và nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam với thế giới.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sỹ Việt Nam khẳng định Festival là sự kiện âm nhạc lớn, khẳng định sức mạnh kết nối không biên giới của âm nhạc không lời.

Sự tham gia của nhiều nhạc sỹ, nghệ sỹ quốc tế cho thấy đời sống âm nhạc Việt Nam ngày càng được bạn bè quốc tế đánh giá cao, vị thế của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới cũng ngày càng được nâng cao. Qua các kỳ Festival, có thể thấy lực lượng sáng tạo trẻ của âm nhạc Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Theo nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, điểm đặc biệt của Festival năm nay là có sự xuất hiện của nhiều tác phẩm viết về Việt Nam của các nhạc sỹ quốc tế, tiêu biểu như tác phẩm "Giấc mơ Việt Nam" của nhạc sỹ người Nga, hay tác phẩm ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Lào của nhạc sỹ người Lào...

Lễ khai mạc sự kiện diễn ra tối 27/11 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với chương trình hòa nhạc giao hưởng do Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam biểu diễn, mở đầu cho chuỗi các hoạt động nghệ thuật xuyên suốt 5 ngày.

Ngày 28/11, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình hòa nhạc thính phòng quốc tế, nơi những nghệ sỹ đến từ nhiều nền âm nhạc khác nhau cùng giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, phản ánh tinh thần sáng tạo và xu hướng giao thoa Á-Âu trong âm nhạc hiện đại.

Ngày 29/11 là điểm nhấn đặc biệt với hai chương trình hòa nhạc thính phòng tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, gồm: Chương trình hòa nhạc thính phòng của các nhạc sỹ trẻ Việt Nam và chương trình hòa nhạc thính phòng quốc tế của Dàn nhạc Thính phòng đương đại Moscow - một trong những dàn nhạc uy tín của Liên bang Nga.

Ngày 30/11, không gian Festival được mở rộng ra ngoài Hà Nội với chương trình giao lưu nghệ thuật tại Công viên Di sản (Cao Phong, Phú Thọ). Đây là điểm nhấn văn hóa giàu ý nghĩa khi nghệ sĩ quốc tế và nghệ sỹ Việt Nam cùng hòa quyện giữa văn hóa bản địa - nơi có di sản văn hóa Mường đặc trưng. Sự kết hợp giữa Dàn nhạc Thính phòng đương đại Moscow và Đoàn Nghệ thuật dân tộc Hòa Bình hứa hẹn tạo ra một chương trình độc đáo, mang dấu ấn giao thoa âm nhạc Đông-Tây.

Trong khuôn khổ Festival sẽ có các buổi lên lớp của các chuyên gia quốc tế dành cho sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam: Bài giảng của Giáo sư Deqing Wen về sự kết hợp nhạc cụ Đông-Tây; lớp học chỉ huy dàn nhạc do nhạc trưởng Borja Quintas phụ trách; buổi hướng dẫn biểu diễn thính phòng và chỉ huy của Dàn nhạc Thính phòng đương đại Moscow dành cho sinh viên...

Festival khép lại vào tối 1/12 bằng Lễ bế mạc và chương trình hòa nhạc giao hưởng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam./.

Qua 3 kỳ tổ chức tại Việt Nam, vào các năm 2014, 2016, 2018, Festival quốc tế Âm nhạc mới Á-Âu đã trở thành một dấu ấn uy tín của đời sống âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Mỗi kỳ tổ chức thu hút trên 200 nhạc sỹ, nghệ sỹ, ca sỹ... đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới tham dự, mang đến một không gian giao lưu âm nhạc sôi động, bổ ích.