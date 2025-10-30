MV 'Made in Vietnam' của Kawaii Tuấn Anh đoạt nhiều giải thưởng quốc tế

Sản phẩm âm nhạc đình đám dịp Đại lễ A80 mang tên “Made in Vietnam” do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, đã được xướng tên tại 3 hạng mục quan trọng của giải thưởng video âm nhạc quốc tế International Music Video Awards (IMVA).

Cụ thể, êkip thực hiện đoạt giải Best VFX (Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất), Best Costume (Trang phục xuất sắc nhất) và Best Makeup (Hóa trang xuất sắc nhất). Ngoài ra còn có Giải Khuyến khích tại hạng mục Best Asia & Pacific Music Video (MV xuất sắc nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương).

Những giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của êkip sản xuất, các nghệ sỹ và đội ngũ sáng tạo đứng sau dự án, đồng thời là niềm tự hào khi một sản phẩm âm nhạc Việt Nam được tôn vinh trên sân khấu quốc tế.

Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh cùng êkip sản xuất MV "Made in Vietnam." (Ảnh: NSX)

Để đi đến được hành trình đáng tự hào ấy, nhà sản xuất Alien Media đã đồng hành sản xuất MV dưới sự dẫn dắt ý tưởng của đạo diễn Kawaii Tuấn Anh.

Là một đạo diễn thế hệ 9X, Kawaii Tuấn Anh sớm có định hướng về việc đưa tinh thần văn hóa, lịch sử dân tộc vào trong sản phẩm của mình. Để giữ gìn được tinh thần dân tộc nhưng được biểu hiện theo cách hiện đại, dễ dàng cho sự cảm nhận, tiếp thu của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, theo Kawaii, phải chấp nhận sự thay đổi, bước ra khỏi những kinh nghiệm cũ để tìm hiểu lại thị trường, tệp khán giả của dự án, vì mỗi dự án có thể có những nhóm khán giả mục tiêu khác nhau.

Xuyên suốt quá trình thực hiện, từ những ngày đầu xây dựng ý tưởng, khâu tổ chức tiền kỳ, điều phối ghi hình cho đến việc phối hợp cùng các studio VFX trong nước, đội ngũ đã đặt trọn tâm huyết trong từng chi tiết nhằm khắc họa rõ nét ngôn ngữ điện ảnh trong từng bối cảnh và giai điệu. Dự án được thực hiện với quy mô hoành tráng, huy động đội ngũ hơn 300 người, xây dựng 16 bối cảnh khác nhau và kéo dài trong suốt nửa năm.

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa cùng Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi trong MV. (Ảnh: NSX)

Đặc biệt, phần VFX của MV được thực hiện bởi đội ngũ kỹ xảo gồm hơn 60 người trẻ là người Việt Nam.

MV “Made in Vietnam” là một trong những sản phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với giọng ca của các ca sỹ Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân và đặc biệt là Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa.

Điểm nhấn MV là đại cảnh ở cuối, gồm 100 người đại diện cho nhiều thế hệ, ngành nghề khác nhau, trong đó có các nữ biệt động Sài Gòn, thanh niên xung phong. Hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sỹ hát bội Phương Loan, cựu vận động viên Ánh Viên, nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng góp mặt.

Nhóm DTAP chọn bối cảnh chiếc lò gạch để kết MV với ý nghĩa: Mỗi người chúng ta cũng như những viên gạch, trước khi cứng cáp thì phải không ngừng nung nấu ý chí, tôi luyện khí chất./.

Chiến dịch 'Tự hào Việt Nam-Nhuộm đỏ không gian mạng' chào mừng Quốc khánh Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.

International Music Video Awards (IMVA) là một giải thưởng quốc tế chuyên về video âm nhạc, do công ty LIPS Creative s.r.o. (trụ sở tại Slovakia) tổ chức. Ban tổ chức IMVA nhấn mạnh sứ mệnh mở rộng giới hạn của điện ảnh truyền thống thông qua “giao hưởng hình ảnh” kết hợp âm nhạc và phim ảnh. Giải IMVA bắt đầu tổ chức từ năm 2020. Mùa giải năm nay, Video âm nhạc xuất sắc nhất được trao cho “Shachiku” của đạo diễn Fabio Gamelli (Nhật Bản); Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Lafic Kim với video “I’ll never love again” của ca sỹ WOODZ (Hàn Quốc); Quay phim xuất sắc nhất thuộc về Nazar Rad (đồng đạo diễn) cho video “Lifestyle” (Georgia).