Văn hóa

Âm nhạc

MV 'Made in Vietnam' của Kawaii Tuấn Anh đoạt nhiều giải thưởng quốc tế

MV “Made in Vietnam” là một trong những sản phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với giọng ca của Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, các ca sỹ Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân.

Minh Thu
MV “Made in Vietnam” do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện vừa được xướng tên ở nhiều hạng mục tại Giải thưởng video âm nhạc quốc tế. (Ảnh: NSX)
MV “Made in Vietnam” do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện vừa được xướng tên ở nhiều hạng mục tại Giải thưởng video âm nhạc quốc tế. (Ảnh: NSX)

Sản phẩm âm nhạc đình đám dịp Đại lễ A80 mang tên “Made in Vietnam” do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, đã được xướng tên tại 3 hạng mục quan trọng của giải thưởng video âm nhạc quốc tế International Music Video Awards (IMVA).

Cụ thể, êkip thực hiện đoạt giải Best VFX (Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất), Best Costume (Trang phục xuất sắc nhất) và Best Makeup (Hóa trang xuất sắc nhất). Ngoài ra còn có Giải Khuyến khích tại hạng mục Best Asia & Pacific Music Video (MV xuất sắc nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương).

Những giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của êkip sản xuất, các nghệ sỹ và đội ngũ sáng tạo đứng sau dự án, đồng thời là niềm tự hào khi một sản phẩm âm nhạc Việt Nam được tôn vinh trên sân khấu quốc tế.

madeinvn.jpg
Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh cùng êkip sản xuất MV "Made in Vietnam." (Ảnh: NSX)

Để đi đến được hành trình đáng tự hào ấy, nhà sản xuất Alien Media đã đồng hành sản xuất MV dưới sự dẫn dắt ý tưởng của đạo diễn Kawaii Tuấn Anh.

Là một đạo diễn thế hệ 9X, Kawaii Tuấn Anh sớm có định hướng về việc đưa tinh thần văn hóa, lịch sử dân tộc vào trong sản phẩm của mình. Để giữ gìn được tinh thần dân tộc nhưng được biểu hiện theo cách hiện đại, dễ dàng cho sự cảm nhận, tiếp thu của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, theo Kawaii, phải chấp nhận sự thay đổi, bước ra khỏi những kinh nghiệm cũ để tìm hiểu lại thị trường, tệp khán giả của dự án, vì mỗi dự án có thể có những nhóm khán giả mục tiêu khác nhau.

Xuyên suốt quá trình thực hiện, từ những ngày đầu xây dựng ý tưởng, khâu tổ chức tiền kỳ, điều phối ghi hình cho đến việc phối hợp cùng các studio VFX trong nước, đội ngũ đã đặt trọn tâm huyết trong từng chi tiết nhằm khắc họa rõ nét ngôn ngữ điện ảnh trong từng bối cảnh và giai điệu. Dự án được thực hiện với quy mô hoành tráng, huy động đội ngũ hơn 300 người, xây dựng 16 bối cảnh khác nhau và kéo dài trong suốt nửa năm.

screenshot-2025-08-07-at-112811.png
screenshot-2025-08-07-at-112457.png
screenshot-2025-08-07-at-112647.png
Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa cùng Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi trong MV. (Ảnh: NSX)

Đặc biệt, phần VFX của MV được thực hiện bởi đội ngũ kỹ xảo gồm hơn 60 người trẻ là người Việt Nam.

MV “Made in Vietnam” là một trong những sản phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với giọng ca của các ca sỹ Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân và đặc biệt là Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa.

Điểm nhấn MV là đại cảnh ở cuối, gồm 100 người đại diện cho nhiều thế hệ, ngành nghề khác nhau, trong đó có các nữ biệt động Sài Gòn, thanh niên xung phong. Hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sỹ hát bội Phương Loan, cựu vận động viên Ánh Viên, nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng góp mặt.

Nhóm DTAP chọn bối cảnh chiếc lò gạch để kết MV với ý nghĩa: Mỗi người chúng ta cũng như những viên gạch, trước khi cứng cáp thì phải không ngừng nung nấu ý chí, tôi luyện khí chất./.

International Music Video Awards (IMVA) là một giải thưởng quốc tế chuyên về video âm nhạc, do công ty LIPS Creative s.r.o. (trụ sở tại Slovakia) tổ chức. Ban tổ chức IMVA nhấn mạnh sứ mệnh mở rộng giới hạn của điện ảnh truyền thống thông qua “giao hưởng hình ảnh” kết hợp âm nhạc và phim ảnh. Giải IMVA bắt đầu tổ chức từ năm 2020.

Mùa giải năm nay, Video âm nhạc xuất sắc nhất được trao cho “Shachiku” của đạo diễn Fabio Gamelli (Nhật Bản); Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Lafic Kim với video “I’ll never love again” của ca sỹ WOODZ (Hàn Quốc); Quay phim xuất sắc nhất thuộc về Nazar Rad (đồng đạo diễn) cho video “Lifestyle” (Georgia).

(Vietnam+)
#Giải thưởng video âm nhạc quốc tế #Dự án âm nhạc đón lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh #Chiến dịch tự hào Việt Nam #Các giải thưởng quốc tế về âm nhạc và hình ảnh #Kawaii Tuấn Anh #Made in Vietnam” #DTAP TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Dấu ấn Ngày giải phóng Thủ đô trong kho tàng âm nhạc

Dấu ấn Ngày giải phóng Thủ đô trong kho tàng âm nhạc

Những năm tháng chiến tranh trước, sau ngày Giải phóng Thủ đô để lại dấu ấn trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có âm nhạc; nhiều tác phẩm trở thành bất hủ, thậm chí thành biểu tượng của Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Một khoảnh khắc đẹp của ca sỹ Mỹ Linh trong tour diễn mang tên “Xin chào Hàn Quốc”. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Mỹ Linh cháy hết mình trong tour diễn “Xin chào Hàn Quốc”

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh mỗi chương trình nghệ thuật không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn ca nhạc, mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau cảm nhận, trân trọng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.