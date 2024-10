Da LAB 'tung' album đầu tiên sau 17 năm hoạt động âm nhạc

Album có 9 bài hát mới và 2 phiên bản remix lại của “Chạy khỏi thế giới này” (cùng Phương Ly) và “Skyline.” (Ảnh: Da LAB)

Sau khi ra mắt video ca nhạc (MV) “Bầu trời mới,” tối 5/10, Da LAB tiếp tục tung ra MV “Phù du” và album “M∞n” (Mặt Trăng). Đây là album hoàn chỉnh đầu tiên của Da LAB sau 17 năm hoạt động âm nhạc.

Nhóm mất 3 năm để hoàn thiện sản xuất album này. Sản phẩm gồm 11 ca khúc đa dạng thể loại, trong đó có 9 bài hát mới và 2 phiên bản remix lại của “Chạy khỏi thế giới này” (cùng Phương Ly) và “Skyline.”

Album còn có sự góp giọng của Miu Lê, Phương Ly, Juky San, Nhím Biển (Chillies), Minh Tốc & Lam. Toàn bộ album do Only C sản xuất.

“M∞n” là câu chuyện về tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Điều này thể hiện ở phần lời, giai điệu, ở các hình ảnh ví von như trăng, sao, con cá, con chim, phù du…

Các bài hát đều được phát triển trên ý tưởng này và vì vậy, Da LAB quyết định lấy hình ảnh đại diện cho vũ trụ của phương Đông là Mặt Trăng làm tên album. Trong đó, 2 chữ O được viết cách điệu thành dấu vô cực. Đây cũng có thể coi là một cách chơi chữ, khi 2 ký tự M và N vốn ở cạnh nhau trong bảng chữ cái lại bị ngăn cách bởi dấu vô cực, giống như khoảng cách trong câu chuyện tình yêu được kể đến trong album.

Tạo hình của 4 thành viên trong không gian siêu thực của “M∞n.” (Ảnh: Da LAB)

Là một trong những nhóm nhạc nam tồn tại lâu nhất V-pop, ra sản phẩm đều đặn hàng năm nhưng đến thời điểm này, sau 17 năm hoạt động, Da LAB mới phát hành album đầu tiên.

Lý giải về điều này, Da LAB cho biết vấn đề lớn nhất chính là thời gian và… tiền. Cách hoạt động của nhóm cũng khá đặc biệt khi không có quản lý riêng. Họ tự điều hành, sáng tác, thu âm, sản xuất, quảng bá, làm việc với đối tác... vì vậy quỹ thời gian để tập trung làm nhạc cũng bị hạn chế.

Đây là sản phẩm cuối cùng trước khi Cào rời nhóm. Âm nhạc của Da LAB từ trước đến nay đều được sáng tác, sản xuất bởi 4 thành viên. Trong tương lai gần, việc Da LAB tập trung đầu tiên sẽ là hoàn thiện những bản demo còn dang dở, song song đó là đảm bảo lịch biểu diễn như bình thường.

Ba thành viên còn lại thừa nhận rằng việc Cào ra đi chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn. Họ đang rất lo lắng các phần rap của Cào sau này sẽ biểu diễn thế nào vì phần lời của Cào bao giờ cũng rất khó thuộc.

Sau khi phát hành album “M∞n,” ngày 8/10, Da LAB sẽ tiếp tục ra mắt MV còn lại trong chuỗi 3 MV là “Con cá con chim” cùng tạo nên câu chuyện xuyên suốt với 2 MV “Bầu trời mới” và “Phù du.”

Ngày 10/10, toàn bộ 8 ca khúc còn lại trong album cũng được lên sóng phiên bản MV visualizer (MV đồ họa)./.

