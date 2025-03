Phim hài hành động “Novocaine” chinh phục phòng vé Bắc Mỹ

Bộ phim hài hành động “Novocaine” (tựa phim chiếu tại Việt Nam: Anh không đau) đã giành vị trí quán quân tại phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu ra mắt.

Theo số liệu từ Comscore công bố ngày 16/3, phim do hãng Paramount phát hành đã thu về 8,7 triệu USD sau 3 ngày công chiếu.

“Novocaine” kể về nhân viên ngân hàng Nathan Caine (Jack Quaid) mắc hội chứng mất cảm giác đau bẩm sinh, khiến anh miễn nhiễm với mọi cơn đau vật lý.

Biến cố xảy ra khi ngân hàng bị cướp tấn công, sau đó bọn cướp bắt cóc cô bạn gái Sherry (Amber Midthunder) của anh làm con tin. Nôn nóng cứu Sherry, Nathan quyết định tự mình săn lùng bọn tội phạm, dùng khả năng “không thể đau” để đối đầu với chúng.

Phim do Dan Berk và Robert Olsen đồng đạo diễn đã nhận được 82% đánh giá tích cực trong số 130 bài đánh giá đến nay trên trang mạng Rotten Tomatoes và điểm B trên thang từ A+ đến F từ khán giả trên CinemaScore.

Mặc dù vậy, tạp chí Variety nhận định đây là một trong những bộ phim dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ có doanh thu ra mắt thấp nhất, ít nhất là kể từ giai đoạn tồi tệ của đại dịch COVID-19.

Bộ phim khoa học viễn tưởng pha lẫn yếu tố hài hước "Mickey 17" đã rớt xuống vị trí thứ 2 trong tuần thứ 2 công chiếu, với doanh thu 7,51 triệu USD.

Tính đến ngày 16/3, bộ phim của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho đã thu về tổng cộng 33,3 triệu USD tại các phòng vé Bắc Mỹ và 90,5 triệu USD trên toàn cầu.

"Mickey 17" có sự tham gia của Robert Pattinson trong vai Mickey - nhân viên "dùng một lần" trong hành trình thuộc địa hóa một hành tinh băng giá. Khi chết, anh được tái sinh nhiều lần để tiếp tục tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm...

Dàn diễn viên phụ của phim cũng vô cùng ấn tượng với các tên tuổi như Steven Yeun, Toni Collette và Mark Ruffalo.

Xếp ngay sau "Mickey 17", bộ phim gián điệp "Black Bag” của đạo diễn Steven Soderbergh từng đạt giải Oscar ở vị trí thứ 3 với doanh thu thu 7,5 triệu USD.

Trong khi đó, "Captain America: Brave New World" về đích ở vị trí thứ 4, thu về 5,5 triệu USD, nâng tổng doanh thu nội địa lên 185,4 triệu USD và doanh thu nước ngoài lên 203 triệu USD.

Phim hoạt hình "The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie" ra mắt ở vị trí thứ 5 với doanh thu 3,2 triệu USD.

Top 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ tuần qua:

1. "Novocaine" - 8,7 triệu USD

2. "Mickey 17" - 7,51 triệu USD

3. "Black Bag" - 7,5 triệu USD

4. "Captain America: Brave New World" - 5,5 triệu USD

5. "The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie" - 3,2 triệu USD

6. "The Last Supper" - 2,83 triệu USD

7. "Paddington in Peru" - 2,8 triệu USD

8. "Dog Man" - 2,5 triệu USD

9. "The Monkey" - 2,47 triệu USD

10. "Last Breath" - 2,3 triệu USD./.