Xây dựng thêm một bộ sách hỗ trợ công tác giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn ngôn ngữ, mà còn là gìn giữ bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng căn tính và tăng cường sự gắn kết của các thế hệ người Việt với quê hương, đất nước.

Vì vậy, Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt” nhằm mở rộng hoạt động, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm tới.

Bộ sách vừa ra mắt ngày 9/2 tại Hà Nội, có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của đại diện các cơ quan, ban ngành, các hội người Việt Nam ở nước ngoài, đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên đang giảng dạy tiếng Việt tại nhiều quốc gia.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu phát biểu. (Ảnh: BTC)

Theo ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, một trong những trọng tâm xuyên suốt của Mạng lưới trong năm qua là tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên và tình nguyện viên tại các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các lớp tập huấn được triển khai theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, tập trung vào phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em song ngữ, cách xây dựng bài học gắn với văn hóa Việt, cũng như chia sẻ kinh nghiệm tổ chức lớp học phù hợp với điều kiện thực tế tại từng quốc gia.

“Các lớp tập huấn không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên, mà còn tạo ra sự thống nhất về định hướng, phương pháp giảng dạy trong toàn mạng lưới,” ông Nguyễn Duy Anh nhấn mạnh.

Chính từ thực tiễn các lớp tập huấn này, những yêu cầu về giáo trình phù hợp với trẻ em kiều bào đã được đặt ra một cách rõ ràng, trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình biên soạn bộ sách “Vui học tiếng Việt.”

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết phát biểu tại chương trình. (Ảnh: BTC)

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, cố vấn của Mạng lưới, cho rằng “Vui học tiếng Việt” được xây dựng trên tinh thần lấy người học làm trung tâm, coi tiếng Việt không chỉ là một môn học, mà là một không gian văn hóa để trẻ em người Việt ở nước ngoài được tiếp cận, trải nghiệm và gắn bó.

“Bộ sách hướng tới việc giúp các em học tiếng Việt một cách tự nhiên, không áp lực, thông qua các hoạt động gần gũi, sinh động, gắn với đời sống và văn hóa Việt Nam,” Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ.

Theo Ban biên soạn, bộ sách là kết quả của quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và điều chỉnh liên tục, dựa trên phản hồi từ giáo viên tham gia các lớp tập huấn và thực tiễn giảng dạy tại nhiều quốc gia. Nội dung bài học không chỉ dừng ở từ vựng, ngữ pháp, mà còn lồng ghép các yếu tố văn hóa, phong tục, giúp trẻ em từng bước hình thành tình yêu với tiếng Việt và ý thức về cội nguồn dân tộc.

Bộ sách hướng tới việc giúp các em học tiếng Việt một cách tự nhiên, không áp lực, thông qua các hoạt động gần gũi, sinh động, gắn với đời sống và văn hóa Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Diễm Hường, Phó Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của Mạng lưới trong việc kết nối cộng đồng, xây dựng hệ sinh thái giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Bà cho rằng, việc tổ chức các lớp tập huấn và ra mắt bộ giáo trình Vui học tiếng Việt là những bước đi thiết thực, góp phần hiện thực hóa chủ trương chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ở góc độ cộng đồng kiều bào, Nguyễn Thị Liên, Sứ giả tiếng Việt, Phó Tổng Thư ký Mạng lưới, đến từ Malaysia, chia sẻ rằng bộ sách và các lớp tập huấn đã giúp đội ngũ giáo viên tại cơ sở có thêm công cụ và định hướng rõ ràng hơn trong giảng dạy. Đây không chỉ là tài liệu dạy học, mà còn là sự tiếp sức tinh thần cho những người đang âm thầm gìn giữ tiếng Việt nơi xa Tổ quốc./.

Thành lập Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu Sáng kiến do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka khởi xướng, nhằm tạo “ngôi nhà chung” kết nối thầy cô, phụ huynh và cộng đồng người Việt ở khắp năm châu trong nỗ lực gìn giữ tiếng Việt.