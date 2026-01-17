Sách mới của Nhà xuất bản Hội Nhà văn truyền tải tinh thần 'Việt Nam hóa rồng'

Chiều 17/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), tác giả Trần Tuệ Tri giới thiệu cuốn sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh-Thương hiệu Việt Nam 2045” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Cuốn sách gây chú ý với lối kể chuyện độc đáo, lấy nhân vật trung tâm là cậu bé Nước Non, 12 tuổi, làm “người dẫn đường” đưa độc giả khám phá bức tranh tương lai của đất nước.

Tác giả mở ra viễn cảnh về một Việt Nam hùng cường, nhân văn và phát triển bền vững trong tương lai, qua đó gửi gắm thông điệp kêu gọi thế hệ trẻ cùng nuôi dưỡng ước mơ, củng cố niềm tin và hành động để đất nước “hóa Rồng” bằng trí tuệ, tình yêu và khát vọng cống hiến.

Trong tác phẩm, cậu bé Nước Non bước vào chuyến hành trình “xuyên thời gian” tới năm 2045, đối diện với những đổi thay và từng bước tìm lời giải cho các trăn trở của hiện tại. Tương lai được tái hiện qua góc nhìn hồn nhiên, trong sáng và đầy tò mò của một đứa trẻ, giúp các vấn đề lớn lao được truyền tải bằng giọng kể gần gũi, dễ tiếp cận.

Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ về hành trình hình thành cuốn sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045.” (Ảnh: BTC)

Đặt trong bối cảnh hướng tới cột mốc 100 năm độc lập của đất nước, “Giấc mơ hóa Rồng Xanh” không chỉ đặt ra câu hỏi Việt Nam có phát triển hay không, mà nhấn mạnh vào cách thức phát triển và vai trò của mỗi cá nhân trong quá trình kiến tạo tương lai. Tác phẩm gợi mở những suy ngẫm về sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc con người, giữa khát vọng vươn lên và yêu cầu phát triển bền vững, nhân văn.

Tác giả Trần Tuệ Tri có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu tại thị trường bán lẻ và tiêu dùng, trong đó hơn 15 năm làm việc và sinh sống ở nước ngoài.

Trong quá trình viết sách, bà đã đặt câu hỏi với nhiều người về con đường để Việt Nam “hóa Rồng.” Theo bà, dù có nhiều quan điểm khác nhau – từ công nghệ lõi đến việc giải quyết các bài toán toàn cầu – điểm chung là mong muốn một xã hội nơi người dân được sống hạnh phúc. Tác giả gọi khát vọng đó là “Giấc mơ Rồng Xanh,” trong đó “Rồng” tượng trưng cho tầm vóc, bản lĩnh và nội lực quốc gia, còn “Xanh” đại diện cho phát triển bền vững, tri thức, hòa bình và một xã hội nhân văn, nơi con người được sống tự do, sáng tạo và tử tế.

Tọa đàm “Next Gen: Tầm nhìn của giới trẻ với đích đến tương lai của đất nước” trong khuôn khổ lễ ra mắt sách. (Ảnh: BTC)

Tại sự kiện ra mắt, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá cuốn sách đã góp thêm một tiếng nói có chiều sâu cho việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cuốn sách đặt ra một vấn đề mang tính thời đại: Việt Nam sẽ kể câu chuyện của mình với thế giới như thế nào, bằng bản sắc gì, bằng công nghệ ra sao, để thế giới không chỉ nghe mà còn tin và đồng hành.

Cũng vào dịp này, Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu (Global Blue Dragon Fellowship) cũng chính thức ra mắt. Đây là mạng lưới trực thuộc Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Mạng lưới kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nghệ sỹ và thế hệ kế cận người Việt trong và ngoài nước, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, phi lợi nhuận, tập trung vào bốn nhóm hoạt động chính gồm: Nuôi dưỡng thế hệ kế thừa; Sức mạnh mềm và văn hóa; Phân tích chiến lược; Công nghệ và sáng tạo./.

Xây dựng thương hiệu quốc gia từ Giải thưởng Du lịch Việt Nam 113 doanh nghiệp, đơn vị du lịch tiêu biểu tại 11 hạng mục với 18 danh hiệu được giải thưởng vinh danh, từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, spa đến đào tạo, truyền thông và sáng tạo sản phẩm.