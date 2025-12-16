Khi nhà thơ Việt Nam và Palestine sẻ chia sự đồng cảm về lòng trắc ẩn

"Đêm qua anh quỳ xuống /Hai bàn tay mở ra/Một tay đựng đầy chữ/Một tay máu chảy ròng ròng…"

Đó là những câu thơ mà nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam viết tặng nhà thơ Murad Sadani, Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine năm 2023. Câu thơ chứa đựng sự cảm thông và day dứt khi chứng kiến những đau thương do chiến tranh gây ra trên mảnh đất Palestine.

Ngày 16/12, hai nhà thơ đã có một cuộc hội ngộ thú vị tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn, nhân dịp ra mắt tập thơ “Dưới bóng ô liu” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và “Hòn đá của Murad” của nhà thơ Murad Sadani.

Hai tập thơ của hai nhà thơ Việt Nam-Palestine cùng chung cảm hứng về hòa bình và số phận con người. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thơ của Nguyễn Quang Thiều và Murad Sudani không bị giới hạn bởi biên giới ngôn ngữ hay địa lý, mà trực tiếp chạm tới cảm xúc nhân loại bằng nỗi đau, sự trắc ẩn và tinh thần nhân văn sâu sắc.

“Dưới bóng ô liu” là tập thơ song ngữ gồm những bài thơ do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết trong chuyến đi thực tế cùng các nhà văn Việt Nam tới các vùng đất đau thương vì chiến tranh của người dân Palestine vào tháng 5/2023.

Tập thơ là lời nguyện cầu hòa bình, kêu gọi sự thức tỉnh nhân tính để thắp lên hy vọng, nguyện cầu về tự do và những điều tốt đẹp mà người Palestine xứng đáng được hưởng.

“Hòn đá của Murad” của nhà thơ Murad Sudani được viết vào tháng 11/2023, trước hiện thực đầy ám ảnh, từ bên trong mỗi người Palestine, trong mỗi đôi mắt khát khao được sống, thơ ca xuất hiện và trở nên đanh thép hơn bao giờ hết. Tập thơ được viết với tất cả những bi thương, khát vọng bất diệt chất chứa bên trong một người Palestine.

Nhà thơ Murad Sudani là một trong 9 tác giả người nước ngoài được trao Giải Cống hiến trong Cuộc thi "Thơ ca và Nguồn cội" diễn ra ngày 15/12 tại Hà Nội.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama chia sẻ tại buổi ra mắt sách. (Ảnh: Khiếu Minh/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama cho rằng trong tác phẩm “Dưới bóng cây ô liu” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, có thể thấy rõ rất nhiều tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Palestine.

“Có thể thấy một tình cảm rất đặc biệt của người Việt Nam nói chung và của các nhà thơ, nhà văn Việt Nam đối với người dân Palestine. Có thể thấy được khát vọng hòa bình, độc lập, tự do ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Những thông điệp và những bài thơ của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều hôm nay có những ý nghĩa rất đặc biệt, cho chúng tôi một động lực, cảm giác không bị bỏ lại phía sau,” Đại sứ chia sẻ./.

