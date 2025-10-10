Sao Mai Lê Minh Ngọc 'Hát về Hà Nội' với loạt ca khúc sống mãi với thời gian

Đúng ngày 10/10, kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), ca sỹ Lê Minh Ngọc giới thiệu đến khán giả loạt ca khúc về Hà Nội - một dự án âm nhạc được cô ấp ủ đã lâu, như món quà tri ân gửi đến Hà Nội, góp thêm một tiếng nói ngợi ca, lan tỏa tình yêu dành cho Hà Nội.

Series này gồm các ca khúc chính ca và thính phòng kinh điển - những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, đã trở thành tài sản tinh thần quý giá của dân tộc, phản ánh những giai đoạn lịch sử hào hùng của Thủ đô, đất nước. Mỗi ca khúc tựa như một bản anh hùng ca, mang trong mình tinh thần bất khuất, kiêu hãnh và thanh lịch - những phẩm chất làm nên vẻ đẹp của mảnh đất và con người Hà Nội.

Bên cạnh các ca khúc mang âm hưởng sử thi, Lê Minh Ngọc cũng sẽ mang đến các bài hát khắc họa một Hà Nội hào hoa, dung dị, lãng mạn và sâu lắng, nơi mà mỗi giai điệu đều chạm đến ký ức, tình yêu, chạm vào cảm xúc của từng khán giả khi nhớ về Hà Nội.

Ngày 10/10, nữ ca sỹ ra mắt MV đầu tiên trong series với một sáng tác đi cùng năm tháng của nhạc sỹ Văn Ký: “Bài ca hy vọng.”

‘Bài ca hy vọng’ được chọn mở đầu series 'Hát về Hà Nội' như lời nguyện cầu, chia sẻ của tôi tới người dân đang chịu hậu quả của thiên tai. (Ảnh: NVCC)

“Những ngày này, chúng ta đau xót chứng kiến cảnh tượng người dân nhiều tỉnh, thành trong cả nước đang oằn mình chống chọi với mưa lũ khắc nghiệt. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn cuốn theo bao ruộng đồng, mái nhà, và cả những giấc mơ, dự định vừa mới thành hình. ‘Bài ca hy vọng’ được chọn mở đầu series như lời nguyện cầu, chia sẻ của tôi tới người dân,” nữ ca sỹ chia sẻ.

MV được Lê Minh Ngọc và êkip thực hiện tại những địa điểm, di tích nổi tiếng của Hà Nội như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long… trong những ngày mùa Thu Hà Nội đẹp đến nao lòng.

Trong thời gian tới, Lê Minh Ngọc sẽ tiếp tục dự án này với các ca khúc “Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi), “Những ánh sao đêm” (Phan Huỳnh Điểu), “Cảm xúc tháng Mười” (Nhạc: Nguyễn Thành, Thơ: Tạ Hữu Yên), “Mùa Xuân đầu tiên” (Văn Cao), “Nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp)...

Có thể nói, dự án âm nhạc “Hát về Hà Nội” một lần nữa khẳng định rõ con đường nghệ thuật mà Lê Minh Ngọc theo đuổi - dòng nhạc thính phòng, chính ca. Đây cũng là hướng đi cô đã chính thức công bố sau thành công của phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Giới chuyên môn nhận định Lê Minh Ngọc hát nhạc thính phòng, chính ca có nét rất riêng khi cô vừa có chất giọng hát vang, sáng của thính phòng đã được tôi luyện trong quá trình học tập bền bỉ, vừa sở hữu sự ngọt ngào, quyến rũ vốn có của giọng hát dân gian từng giúp cô giành ngôi vị Quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2022.

Sự kết hợp hòa quyện và đầy thú vị đó đã đem đến cho làng nhạc Việt một giọng hát thính phòng, chính ca mới tươi trẻ, ấn tượng, có sắc thái riêng. Thành tích Giải Nhất Cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc 2023 đã minh chứng cho tài năng và nỗ lực của cô./.

