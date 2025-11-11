Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lực lượng Công an nhân dân

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy; Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Cuốn sách là công trình có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Với dung lượng 600 trang, cuốn sách tuyển chọn 39 bài viết, bài phát biểu, thư và chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân qua nhiều giai đoạn, trên nhiều cương vị công tác, phản ánh sinh động thực tiễn, đồng thời thể hiện tư duy lý luận nhất quán, tầm nhìn chiến lược và tình cảm của đồng chí đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cuốn sách tuyển chọn 56 ý kiến, thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và các địa phương trong cả nước.

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm và có đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết: “Đồng chí đã nhiều lần căn dặn, luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “còn Đảng thì còn mình”, “danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”; “Quân đội và Công an là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là “thanh kiếm” và “lá chắn”, là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ vững hòa bình, ổn định phát triển đất nước, do đó phải không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết”."

Các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo, trao đổi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng thể hiện sâu sắc trí tuệ, tâm huyết, tầm nhìn, trách nhiệm cũng như sự quan tâm đặc biệt, tình cảm sâu nặng và niềm tin của người đứng đầu Đảng ta đối với lực lượng Công an nhân dân, được tập hợp trong cuốn sách ra mắt ngày hôm nay.

Cuốn sách không chỉ là một tư liệu quý mà còn là kim chỉ nam định hướng cho toàn lực lượng Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng những năm tiếp theo; cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong lãnh đạo quản lý công tác bảo vệ an ninh trật tự; động viên khích lệ, khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng dẫn quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự nói riêng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân là di sản quý, có tầm quan trọng đặc biệt đối với lực lượng Công an nhân dân.

Nội dung cuốn sách được chia thành ba phần. Phần thứ nhất: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, toàn diện, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phần này tuyển chọn 20 bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng về nhiệm vụ đổi mới bộ máy tổ chức Công an tinh, gọn, mạnh, hiện đại; giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ Công an có đạo đức cách mạng trong sáng, trình độ nghiệp vụ tinh thông, xứng đáng là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phần thứ hai: Lực lượng Công an nhân dân bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Phần này tuyển chọn 19 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm minh, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Phần thứ ba: Những dấu ấn nổi bật, tình cảm sâu đậm của lực lượng Công an nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trách nhiệm chính trị của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới. Trong đó tuyển chọn 56 ý kiến tiêu biểu, thể hiện sự tin tưởng, chấp hành nghiêm túc của lãnh đạo Bộ Công an đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó là các góc nhìn, suy nghĩ, cảm xúc thể hiện sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, trên khắp các vùng, miền, các địa phương đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách đã cung cấp những luận điểm chiến lược về vai trò, vị trí của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, hệ thống hóa những định hướng, giải pháp để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Những ý kiến chỉ đạo, định hướng, sự tin tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nguồn động lực để mỗi cán bộ, chiến sỹ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vì nước quên thân, vì dân phục vụ./.

