Liveshow Soobin Hoàng Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa nhiều bất ngờ

Sau thành công của hai đêm diễn “Soobin Live Concert: All-rounder” tại Hà Nội vào tháng 5/2025, Soobin cùng SpaceSpeakers Label (SS Label) quyết định đưa concert đặc biệt này đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Đêm diễn thứ 3 của chuỗi concert lớn nhất sự nghiệp âm nhạc của Soobin được tổ chức vào ngày 29/11 tại The Global City, quy tụ Đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc SlimV cùng những tên tuổi bảo chứng cho hàng loạt concert quốc nội đình đám trong những năm qua.

“Soobin Live Concert: All-rounder” đã trở thành cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của nam ca sỹ sau 14 năm làm nghề. Chỉ trong vòng 12 phút mở bán, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên đã được bán hết, kéo theo việc bổ sung thêm đêm thứ hai. Hai đêm concert thu hút hàng chục ngàn khán giả, trở thành một trong những sự kiện âm nhạc solo có quy mô lớn nhất V-pop năm 2025.

Trên sân khấu, Soobin khẳng định bản lĩnh “nghệ sỹ toàn năng” khi hát live 100%, chơi nhiều nhạc cụ, trình diễn vũ đạo và biến hóa đa dạng thể loại âm nhạc, kết hợp cả hiện đại lẫn truyền thống. Với quy mô tổ chức hoành tráng, sự đầu tư công nghệ – nghệ thuật chỉn chu và hiệu ứng khán giả bùng nổ, concert này không chỉ khẳng định vị thế của Soobin mà còn được xem là tiêu chuẩn mới cho concert solo của nghệ sỹ Việt.

Sau khi khép lại thành công hai đêm concert, Soobin chia sẻ rằng anh thực sự xúc động và biết ơn. Đó là “trái ngọt” sau 14 năm làm nghề, khi lần đầu tiên có thể đứng trên sân khấu lớn riêng của mình và nhìn thấy hàng nghìn khán giả cùng đồng thanh hát, cùng khóc, cùng cười với âm nhạc của anh.

Tiếp nối thành công, “Soobin Live Concert: All-rounder Day 3” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều điểm mới và hấp dẫn: Không gian trình diễn ngoài trời được đầu tư "khủng" về âm thanh, ánh sáng; dàn khách mời ẩn chứa nhiều bất ngờ...

Sự kiện sẽ được mở bán vé theo 2 đợt: Mở bán sớm vào 11h00 ngày 13/10 và mở bán chính thức vào 11h00 ngày 17/10./.

