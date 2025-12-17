Chủ tịch nước dự hội nghị quân chính toàn quân 2025, đánh giá kết quả, đề ra nhiệm vụ nâng cao năng lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tương lai.

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cho biết, năm 2025, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vượt mọi khó khăn, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước cho biết, năm 2025, trong những thành tựu chung của đất nước có những đóng góp quan trọng của quân đội. Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Toàn quân giữ vững và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận “lòng dân” vững chắc. Quân đội cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễu binh, diễu hành, và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước đề nghị Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch nước yêu cầu cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì và cấp ủy viên ở các cấp; giữ vững nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.