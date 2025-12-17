Thường trực Ban Bí thư: Lào Cai cần thu hút nguồn lực, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Sáng 17/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai (phường Yên Bái), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Cùng tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.Hội nghị tiếp xúc cử tri còn có sự tham dự của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Việt Hùng; lãnh đạo tỉnh Lào Cai trực tiếp lắng nghe, giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm.

Cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 95 xã, phường trong toàn tỉnh. Tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai có sự tham dự của đông đảo cử tri thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và 4 phường trên địa bàn.

Góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục vùng cao, biên giới

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ông Sùng A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vào thành công chung của Kỳ họp thứ 10 cũng như nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, góp phần lan toả ý kiến của cử tri Lào Cai tại Quốc hội.

Tại hội nghị tiếp xúc đã có 12 ý kiến cử tri trên địa bàn tập trung nêu ý kiến về lĩnh vực y tế, giáo dục, triển khai một số luật mới được Quốc hội thông qua, một số vấn đề dân sinh, sự cần thiết có những giải pháp căn cơ trong ứng phó với thiên tai.

Cử tri đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội nói chung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nói riêng, đặc biệt là các quyết sách của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay liên quan trực tiếp tới lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội của đất nước.

Thông tin tại hội nghị về một số kết quả kinh tế, xã hội của Lào Cai năm 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cho biết tính đến cuối tháng 11/2025, Lào Cai đạt nhiều thành tựu kinh tế-xã hội ấn tượng: GRDP tăng 8,14% (thứ 2 vùng trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 17 cả nước).

Liên quan đến trách nhiệm của tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Anh trao đổi làm rõ một số nội dung. Trong số đó, tháng 12/2015, tỉnh sẽ hoàn thành việc sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức y tế công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu và chuyên sâu cho người dân; về chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh bán trú; hỗ trợ sinh hoạt phí đi lại cho giáo viên vùng cao, dự kiến đầu tư cơ sở vật chất cho những trường biên giới; về chủ trương đầu tư tuyến đê kè sông Hồng phòng chống ngập lụt.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trả lời câu hỏi chất vấn của cử tri. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại hội nghị, theo thẩm quyền, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi, giải đáp một số kiến nghị của cử tri theo các nhóm vấn đề.

Bà Phạm Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai phản ánh thực tế tại địa phương thiếu cơ sở pháp lý để thẩm định, nâng cấp, mua sắm, nhất là y tế cơ sở, mong muốn sớm có văn bản hướng dẫn Nghị định số 155/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Phó Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi Thông tư 08, trước mắt Bộ Y tế phải có hướng dẫn rất cụ thể trong các đơn vị trực thuộc quản lý, đó là các đơn vị trực thuộc Bộ quản lý, sau đó sẽ hướng dẫn đồng bộ các cơ sở y tế, đặc biệt là trạm y tế. Trước mắt vẫn áp dụng theo Thông tư 08.

Cử tri Trần Lan Anh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh ghi nhận Chính phủ ban hành Nghị quyết 335/NQ-CP năm 2025 (17/10/2025) về việc tính chi phí quản lý giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Bộ Y tế chưa ban hành đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định mới, thiếu yếu tố cấu thành giá, chưa ban hành giá khám chữa bệnh từ xa.

Thực tiễn chưa có căn cứ pháp lý để Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ khám chữa bệnh áp dụng từ năm 2026.

Trả lời ý kiến cử tri, Phó Thủ tướng cho biết ban hành giá dịch vụ y tế đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ nhất là chi phí quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin và giá khám chữa bệnh từ xa.

Trước mắt, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các đơn vị mình quản lý, các bộ có liên quan, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh; sau đó Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh căn cứ khung giá Bộ Y tế xác định, cùng căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương để ban hành giá cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như đáp ứng, sát với cấp cơ sở và các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công theo từng cấp độ khác nhau.

Cử tri Lương Xuân Quỳnh, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cử tri Lương Xuân Quỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Văn Phú đề cập Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, trong đó thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc. Cử tri đề nghị cho biết triển khai chủ trương này sẽ được thực hiện như thế nào đảm bảo sự công bằng giữa vùng miền, nhất là miền núi, vùng cao.

Phó Thủ tướng cho biết đây là vấn đề mới, được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. Với một bộ sách giáo khoa dùng chung có nhiều ưu điểm, đảm bảo tính thống nhất, tiết kiệm chi phí. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu một cách căn cơ, khoa học, đã khảo sát tại 11 địa phương, đang đẩy nhanh tiến độ để sớm có bộ sách chất lượng, khoa học, đại chúng, hiện đại, đáp ứng được xu thế, yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng cũng đã giải đáp, trao đổi một số nội dung được cử tri quan tâm về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; triển khai ba luật mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, công nghệ cao.

Đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Những ý kiến, phản ánh của cử tri từ cơ sở thể hiện tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Đây cũng là kênh thông tin rất quan trọng, giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ có cơ sở xác đáng để đề ra các quyết sách, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật; đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị chính quyền từ tỉnh đến xã, phường của tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ. Trước hết, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

“Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương thì phải giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật; những nội dung vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, kiến nghị lên cấp trên để xử lý kịp thời. Không được để vụ việc tồn đọng kéo dài, không được gây phiền hà cho người dân, không để người dân đi lại nhiều lần, không vì lý do thực hiện sáp nhập, hợp nhất mà đình trệ hoặc chậm trễ trong phục vụ nhân dân, càng không được để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; trái lại, phải nỗ lực và tích cực hơn nữa để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân," đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN)

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan điểm xuyên suốt của Đảng ta: “Luôn luôn phải đặt người dân ở vị trí trung tâm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; mọi chính sách, mọi quyết định đều phải hướng đến phục vụ nhân dân,” đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh phải quán triệt sâu sắc quan điểm này để tổ chức thực hiện cho tốt.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Lào Cai tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và cả hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu hút mọi nguồn lực để thúc đẩy bảo đảm mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù; bảo đảm phát triển đồng bộ, hài hoà, khai thác được tiềm năng, lợi thế; triển khai hiệu quả định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tỉnh Lào Cai. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án kết nối vùng của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại.Tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng của Trung ương, trong đó có các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền cho cơ sở bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đồng bộ, tổng thể, liên thông, triệt để, không bỏ sót hoặc chồng lấn nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của từng xã, phường, cơ quan, đơn vị. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá trong phát triển kinh tế, hạ tầng chiến lược, đồng chí đề nghị tỉnh cần kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt trên 10%; ưu tiên hoàn thành các chương trình, đề án quan trọng thúc đẩy các tuyến kết nối giao thương quốc tế; phát huy vai trò cầu nối của Hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng nhằm thu hút các nguồn lực, phát triển kinh tế cửa khẩu.

Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.Lào Cai tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh bền vững; đẩy mạnh công tác giảm nghèo; đột phá về giáo dục, đào tạo và y tế, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng y tế cơ sở; chú trọng quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế cho vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng địa phương xanh-hài hòa-bản sắc-hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Việt Hùng thay mặt Đảng bộ, chính quyền, cử tri, nhân dân tỉnh Lào Cai cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giải đáp ý kiến cử tri, định hướng lớn cho tỉnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao đối với mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết chung sức đồng lòng phát huy kết quả đạt được, chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế theo tinh thần tăng trưởng đi đôi cùng tiến bộ xã hội, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trước mắt, tỉnh tích cực thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị chu đáo cho nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chứng kiến đại diện Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam tặng tỉnh Lào Cai 13,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 3 phòng thực hành giáo dục Stem và nâng cấp 1 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng 5 tỷ đồng hỗ trợ công trình giáo dục trên địa bàn tỉnh./.

