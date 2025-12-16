Thủ tướng chỉ đạo Lễ khởi công, khánh thành công trình chào mừng Đại hội XIV

Ngày 16/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Công điện số 240/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công điện nêu rõ: Để chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào ngày 19/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có các Công điện: số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025, số 224/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 và số 235/CĐ-TTg ngày 1/12/2025 giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị liên quan.

Thời gian đến ngày 19/12/2025 còn rất ngắn, để đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện: số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025, số 224/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 và số 235/CĐ-TTg ngày 1/12/2025; chỉ đạo các Chủ đầu tư/Nhà đầu tư chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án do cơ quan mình phụ trách theo kịch bản chung do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Bộ Xây dựng trong quá trình chuẩn bị để buổi Lễ diễn ra thành công.

Các đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các sự kiện được giao chủ trì tổ chức, bảo đảm tất cả các khâu chuẩn bị tổ chức sự kiện; phối hợp với VNPT, Viettel kết nối đường truyền; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam/Đài truyền hình địa phương sản xuất phóng sự, cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và kịch bản, đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tuyến và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia.

Cung cấp cho Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Tổ chức tư liệu hình ảnh đẹp, video, clip về công trình, dự án để đưa vào chương trình phát sóng; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các sự kiện do cơ quan, đơn vị mình tổ chức; chủ động lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, có năng lực và kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện để tổ chức thực hiện; chủ động mời đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan đến tham dự tại các dự án công trình thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo Đài phát thanh và truyền hình, VNPT, Viettel của tỉnh/thành phố bảo đảm kết nối đường truyền, sản xuất, cung cấp tín hiệu truyền hình trực tiếp và trực tuyến từ các điểm cầu trên địa bàn địa phương (ngoại trừ điểm cầu trung tâm và các điểm cầu chính có giao lưu, phát biểu) với điểm cầu trung tâm.

Các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh, nguồn điện, thông tin liên lạc, phân luồng tổ chức giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy tại khu vực tổ chức sự kiện.

Chỉ đạo Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án, Nhà đầu tư các công trình, dự án yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp với VTV, VNPT, Viettel cung cấp tín hiệu truyền hình đến điểm cầu trung tâm và tiếp nhận, phát hình ảnh chương trình trên màn hình LED tại sự kiện.

Giao một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với Ban tổ chức; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố tổ chức đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tiếp, trực tuyến và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia.

Chỉ đạo tổ chức Chương trình riêng từng điểm cầu của địa phương từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 50 ngày 19/12/2025, gồm: giới thiệu đại biểu, chương trình văn nghệ, báo cáo về công trình, dự án, khen thưởng… Từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 19/12/2025, tất cả các điểm cầu kết nối vào chương trình chính thức được phát sóng trên VTV.

Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo, chủ trì cùng Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng chi tiết kịch bản, chương trình buổi Lễ gửi Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty trước 20 giờ ngày 16/12/2025 để tổng hợp, thống nhất triển khai tại các điểm cầu. Chủ trì truyền thông trước, trong và sau sự kiện trên các kênh và hệ sinh thái mạng xã hội của Đài.

Chủ trì sản xuất chương trình, đạo diễn, tổ chức chương trình theo kịch bản truyền hình trực tiếp và trực tuyến giữa các điểm cầu, nhận tín hiệu từ VNPT, Viettel và phát sóng trên VTV.

Phối hợp VNPT, Viettel, các đài truyền hình địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm sản xuất hình ảnh, ghi hình tại điểm cầu trung tâm và 11 điểm cầu chính. Chịu trách nhiệm tổng duyệt chương trình lên sóng theo kịch bản, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) chỉ đạo: Chủ trì, phối hợp với Viettel chịu trách nhiệm về hạ tầng đường truyền, đảm bảo nối thông đường truyền trước 20 giờ ngày 16/12/2025; cung cấp nhân sự phụ trách kỹ thuật tại các điểm cầu; cung cấp toàn bộ tín hiệu trực tuyến của sự kiện cho VTV sử dụng để phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia; tổng hợp hình ảnh các điểm cầu và cung cấp tín hiệu phát trên màn hình LED tại các điểm cầu; ban hành hồ sơ yêu cầu để hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ quản dự án triển khai kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm.

Tại điểm cầu trung tâm và 11 điểm cầu chính: Cử cán bộ của VNPT chịu trách nhiệm kết nối giữa VNPT với ê kíp tổ chức sự kiện và ê kíp sản xuất hình ảnh của VTV hoặc đài truyền hình địa phương... đảm bảo truyền hình ảnh, âm thanh từ các điểm cầu tới điểm cầu trung tâm; cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh của chương trình cho đơn vị tổ chức sự kiện chiếu lên màn hình.

Tại các điểm cầu còn lại: Chịu trách nhiệm kết nối với các đơn vị tổ chức sự kiện, cung cấp đường truyền, thiết bị, camera và nhân sự để kết nối và truyền tín hiệu hình ảnh về điểm cầu trung tâm; cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh của chương trình cho đơn vị tổ chức sự kiện chiếu lên màn hình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan: Chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện tại điểm cầu trung tâm theo đúng kế hoạch, kịch bản, yêu cầu.

Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam VTV, VNPT, Viettel và các đơn vị liên quan: Triển khai việc kết nối đường truyền cầu truyền hình trực tiếp, trực tuyến từ các điểm cầu về điểm cầu trung tâm; kết nối kỹ thuật trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm và các điểm cầu chính; kết nối đường truyền, ghi hình để cung cấp tín hiệu tại điểm cầu trung tâm đảm bảo yêu cầu trực tuyến và phát sóng.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công an các địa phương đảm bảo an ninh, an toàn, điều tiết phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân: Xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình truyền thông trước, trong và sau sự kiện đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, ấn tượng, tạo sự lan toả về năng lượng tích cực trong nhân dân để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Nội vụ chủ trì triển khai công tác khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua: "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc"; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam trong việc xây dựng kịch bản chương trình liên quan đến nội dung khen thưởng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xem xét, chỉ đạo xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Sẽ khánh thành, khởi công 237 dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng Tính đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 237 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.