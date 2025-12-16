Rà soát tiến độ, đảm bảo Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc thành công tốt đẹp

Sáng 16/12, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chủ trì Phiên họp thứ tư Ban Tổ chức Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc diễn ra từ ngày 26-27/12

Theo báo cáo tại Phiên họp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội, từ ngày 26-27/12.

Ban Tổ chức đã tổng hợp danh sách 2.025 đại biểu chính thức (34/34 tỉnh, thành phố và 71/71 bộ, ban, ngành); 200 đại biểu khách mời.

Cơ quan Thường trực phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam để xây dựng phim phóng sự “Kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm (2021-2025), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030” để trình chiếu tại phiên chính thức của Đại hội; lựa chọn điển hình, nhân vật tiêu biểu, xây dựng kịch bản “Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc”...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện trong thời gian qua bằng nhiều hình thức: Post truyền hình trên VTV, mở các chuyên trang, chuyên mục về Đại hội; tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt;” tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan; phê duyệt, phát hành logo, phù hiệu chính thức của Đại hội; thiết kế, hoàn thiện các nội dung trang trí; chuẩn bị bố trí market, pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các tuyến đường chính...

Tại Đại hội, dự kiến tổ chức tôn vinh 186 Anh hùng và 100 Chiến sỹ thi đua toàn quốc...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội thi đua, các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương sớm lựa chọn các điển hình, cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí để tập trung tuyên truyền cao điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến cơ sở, với nội dung, phương thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả theo từng giai đoạn, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, ông Phạm Tất Thắng đề nghị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Đại hội chủ trì phiên họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ đang hoàn thiện các kịch bản Chương trình nghệ thuật tại phiên khai mạc, chào mừng Đại hội; hoàn thành phim tài liệu “Phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh;” Đề án mỹ thuật phục vụ Đại hội...

Về tổ chức triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thiết kế xong mặt bằng layout market tổng thể các gian hàng (dự kiến bàn giao mặt bằng ngày 18/12); có văn bản gửi một số đơn vị về việc tổ chức thực hiện trưng bày không gian triển lãm...

Thông tin tại Phiên họp, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Thị Sự cho biết TTXVN đang triển khai kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Thi đua yêu nước - vì một Việt Nam hùng cường” trong những ngày diễn ra Đại hội. Dự kiến nội dung Triển lãm gồm 3 phần: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước;” “Các kỳ Đại hội Thi đua yêu nước;” “Phong trào Thi đua yêu nước nổi bật giai đoạn 2021-2025.”

Hình thức thể hiện được in trên tấm pano lớn, kích cỡ 3x8m (ảnh phần 1 và tên trưng bày, chủ đề Đại hội); kích cỡ 1,8x2,4m (ảnh phần 2, 3, khoảng 50 tấm).

TTXVN xây dựng phương án chụp ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Đoàn đại biểu; chụp ảnh các hoạt động của Đại hội.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Về công tác tuyên truyền, TTXVN đã chủ động đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các kênh thông tin và nền tảng số, đã thực hiện được 1.300 tin bài và 2.000 ảnh đồ họa/video về chủ đề thi đua yêu nước bằng tiếng Việt; lựa chọn một số tin bài và sản phẩm thông tin tiêu biểu để chuyển sang các ngôn ngữ khác; kiến nghị sớm cung cấp cho báo chí danh sách các anh hùng và chiến sĩ thi đua yêu nước được vinh danh trong đợt này để phục vụ công tác tuyên truyền gương điển hình.

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Tổ chức, đại biểu cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Đại hội; các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội; nội dung phim phóng sự và phim tài liệu...

Một số đại biểu kiến nghị các điển hình tiên tiến được lựa chọn giao lưu cần có cơ cấu hài hòa giữa các đối tượng, lĩnh vực, giới tính và vùng miền..., là “điểm nhấn thật sự tiêu biểu” trong chương trình, góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp, tinh thần cống hiến, tạo sức thuyết phục, truyền cảm hứng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc sắc, mới mẻ và đảm bảo tính riêng có của Đại hội

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương Thường trực Ban Tổ chức Đại hội, các bộ, ngành liên quan đã tích cực, nỗ lực bảo đảm công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc; trân trọng cảm ơn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã có những chỉ đạo sát sao, cụ thể.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận các cơ quan báo chí đã tuyên truyền kịp thời, góp phần tạo khí thế thi đua trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thời gian từ nay đến khi diễn ra Đại hội không còn nhiều, Phó Chủ tịch nước đề nghị các Tiểu ban tiếp tục rà soát toàn bộ công việc theo tiến độ đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng, chuẩn bị “chu đáo nhất” để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu chọn lọc các công việc cần thiết để báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng cho ý kiến như phim phóng sự; kịch bản các phiên, nhất là phần liên quan đến tôn vinh, danh sách giao lưu điển hình, trao thưởng, chụp ảnh lưu niệm...

Cơ bản thống nhất với thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, Phó Chủ tịch nước yêu cầu có kế hoạch riêng, chi tiết buổi tổng duyệt cũng như các phiên.

Tại Phiên chính thức, Tiểu ban Tuyên truyền cần rà soát và chọn phương án tổ chức chương trình nghệ thuật phù hợp, nội dung đặc sắc, mới mẻ và đảm bảo tính riêng có của Đại hội.

Ban Tổ chức rà soát các gương giao lưu, tôn vinh đảm bảo tiêu chí hài hòa, tiêu biểu; có kịch bản rõ ràng về cách thức tôn vinh/giao lưu; đảm bảo nghi thức khen thưởng trang trọng.

Phim phóng sự phải xứng tầm với một giai đoạn đặc biệt của đất nước và có định hướng sâu sắc. Có kịch bản chụp ảnh chi tiết, trong khung thời gian đã đề ra, tính toán phương thức thực hiện để đảm bảo chất lượng ảnh, nhanh chóng và đầy đủ.

Cùng với đó, Bộ Y tế có kế hoạch phân công người chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho đại biểu trong suốt thời gian Đại hội.

Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình và tiếp tục hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong các ngày diễn ra Đại hội và các chương trình, hoạt động khác trong khuôn khổ Đại hội; tiếp nhận danh sách, rà soát thông tin đại biểu theo quy định...

Thống nhất chủ trương Triển lãm, Phó Chủ tịch nước gợi mở, Triển lãm toàn diện, hài hòa với điểm nhấn văn hóa các vùng miền, địa phương, lĩnh vực; tạo điểm nhấn đặc sắc cho Đại hội./.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI phải trang trọng, ấn tượng, an toàn Các tiết mục văn nghệ phải đặc sắc, tiêu biểu, xứng tầm với kỳ Đại hội đặc biệt. Chậm nhất ngày 18/12 phải tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.