Thủ tướng: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thực sự đặc sắc, có tính lan tỏa cao

Chiều tối 20/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Hội đồng) chủ trì Phiên họp thứ 14 của Hội đồng để xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời tiếp tục thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên Hội đồng.

Tại Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Hội đồng đánh giá, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiều khó khăn trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Hội đồng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng nhấn mạnh từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc, các phong trào thi đua đã góp phần đưa cả nước vượt qua khó khăn, thách thức.

Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua được phát động, triển khai hiệu quả, có tính lan tỏa cao, như: Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19;" Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành sớm trước 5 năm 4 tháng; Phong trào thi đua xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên trong thời gian ngắn kỷ lục...

Hiện nay, nhiều phong trào thi đua đang được hưởng ứng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng để tạo sức sống, lan tỏa khí thế, tạo phong trào; hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào tháng 12 tới xứng tầm thành tựu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm qua của đất nước; đặc biệt là lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao báo cáo của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; yêu cầu cần thống nhất ngày tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào nửa đầu tháng 12/2025, trên cơ sở cân đối với lịch họp của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chỉ đạo về việc tôn vinh các điển hình, Thủ tướng giao Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam có hình ảnh giới thiệu trang trọng từng tấm gương điển hình; có hướng dẫn về các hình thức tôn vinh; Bộ Nội vụ có hướng dẫn rà soát lại những trường hợp cần tôn vinh ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là đối với Danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ Thi đua toàn quốc theo đúng quy định.

Theo Thủ tướng, trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19, có rất nhiều tấm gương điển hình nhưng chưa được rà soát, vinh danh. Hay như trong nhiệm kỳ này, công tác đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược được thực hiện rất tốt, đạt nhiều kết quả tích cực như đường cao tốc, bến cảng, sân bay, công trình điện... với chất lượng, thời gian ngắn kỷ lục.

Cùng với đó, những kết quả ý nghĩa của phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, công tác an sinh xã hội, thể thao văn hóa; nhiều tấm gương điển hình trong phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ căn cứ khoảng thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI để có thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị; chuẩn bị tốt kịch bản Đại hội.

Lưu ý cần có các chương trình văn hóa, văn nghệ (concert) chào mừng Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu công tác tổ chức phải đặc sắc, khí thế, tạo động lực, truyền cảm hứng, sự phấn khởi cho nhân dân; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) nghiên cứu tổ chức thật tốt sự kiện này. Theo Thủ tướng, đây cũng là dịp để tăng cường tôn vinh, quảng bá văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện cho nhân dân được hưởng thụ giá trị văn hóa.

Yêu cầu làm tốt các công tác tổ chức lễ tân, hậu cần, bảo đảm chu đáo, chính xác, Thủ tướng nhấn mạnh phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với tinh thần trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; yêu cầu thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt, chu đáo, an toàn các cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Thủ tướng cũng đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các thành viên Hội đồng, cũng như các chủ thể liên quan phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để đóng góp vào công tác tổ chức, góp phần vào thành công Đại hội./.

