Bầu cử Quốc hội và HĐND: Vĩnh Long, Hưng Yên hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất

Trong ngày 5/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Long tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các hội nghị diễn ra đúng quy định, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc chuẩn bị các bước đầu tiên cho cuộc bầu cử - sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Hưng Yên rà soát, thống nhất nhân sự

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản cho biết, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, căn cứ các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể, toàn diện, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ông Trần Quốc Toản nhấn mạnh, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là bước mở đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quy trình tổ chức bầu cử, góp phần quyết định vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đề nghị, các đại biểu thể hiện trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, tập trung thảo luận, xem xét cẩn trọng các nội dung, thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, tạo tiền đề lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, khát vọng, quyền làm chủ của cử tri và nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đã thống nhất tổng số đại biểu Quốc hội của tỉnh được bầu là 16 người; trong đó số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 7 người; số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 9 người.

Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Hưng Yên ít nhất là 28 người.

Hội nghị thống nhất cơ cấu đại biểu gồm: Lãnh đạo chủ chốt tỉnh 1 đại biểu; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 1 đại biểu; lãnh đạo chuyên trách 1 đại biểu; lĩnh vực Giáo dục 1 đại biểu; lĩnh vực Khoa học-Công nghệ 1 đại biểu; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1 đại biểu; Đảng, chính quyền cơ sở 1 đại biểu; cơ cấu do địa phương hiệp thương giới thiệu phù hợp với đặc thù 2 đại biểu.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu là 85 người; thống nhất đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên điều chỉnh số người được giới thiệu ứng cử tăng từ 136 lên 170 người; trong đó người ứng cử là nữ có 80 người, đạt 47%; người ứng cử ngoài Đảng có 38 người, đạt 27%; người ứng cử dưới 40 tuổi có 49 người, đạt 29%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Vĩnh Long lựa chọn đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng

Theo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ là 18 đại biểu; trong đó có 8 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu và 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 là 160 người.

Cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử gồm: Đại diện phụ nữ 58 người; đại diện dân tộc thiểu số 18 người; đại diện lực lượng ngoài Đảng 18 người; đại diện dưới 40 tuổi 26 người; đại diện các tổ chức tôn giáo 7 người; đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tái cử là 62 người.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử do Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kim Ngọc Thái cho biết, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại, gắn liền với trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Vĩnh Long.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đặc biệt quan trọng, là tiền đề để dự kiến đưa ra cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 của tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Kim Ngọc Thái nhấn mạnh kết quả tại hội nghị là cơ sở quan trọng để các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương được triển khai thuận lợi, chặt chẽ, bảo đảm tính đại diện, khách quan.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ khẩn trương hoàn thiện Biên bản hội nghị và gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long theo đúng thời gian quy định.

Để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần. Hiệp thương lần thứ nhất, ở mỗi cấp được tổ chức từ ngày 1-10/12/2025; hiệp thương lần 2 từ ngày 2-3/2/2026; hiệp thương lần 3 từ ngày 9-20/2/2026./.

Hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.